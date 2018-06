Werder Bremen-Presseservice: Frauen: Horvat kommt zum SV Werder

Bremen (ots) - Mit Sabrina Horvat kann dieFrauen-Bundesligamannschaft des SV Werder einen weiteren Neuzugangbegrüßen. Die 20-jährige Mittelfeldspielerin wechselt vom FC Basel andie Weser. Nach Francesca Calò, Julia Kofler, Adina Hamidovic undRachel Avant ist sie die fünfte Neuverpflichtung der Grün-Weißen fürdie Saison 2018/2019 in der Allianz Frauen-Bundesliga."Sabrina Horvat hat in den letzten zwei Jahren eine wichtige Rollein Basel gespielt und dort den Sprung in den A-Kader derösterreichischen Nationalmannschaft geschafft. Sie wird eineBereicherung für den Kader sein", sagt Birte Brüggemann,Abteilungsleiterin Frauen- und Mädchenfußball. Trainerin Carmen Rothergänzt: "Sabrina ist eine athletische Spielerin. Sie hat eine gutefußballerische Ausbildung erhalten und konnte zuletzt ersteErfahrungen in der A-Nationalmannschaft sammeln. Wir freuen uns aufein weiteres junges Talent mit viel Potential."In der abgelaufenen Saison bestritt Sabrina Horvat 27 Spiele fürden FC Basel in der schweizerischen Nationalliga A. Dabei erzieltesie zwei Tore. Zudem stand sie drei Mal im Schweizer Pokal für denFCB auf dem Platz.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell