Werder Bremen-Presseservice: Frauen: Calò wechselt an die Weser

Bremen (ots) - Abwehrspielerin Francesca Calò ist der vierteNeuzugang der Frauen-Bundesligamannschaft des SV Werder Bremen. Die23-jährige schweizerische Nationalspielerin wechselt vom BSC YoungBoys zu den Grün-Weißen."Wir freuen uns sehr, dass sich Francesca trotz anderer Angeboteaus der Allianz Frauen-Bundesliga für uns entschieden hat. Auf ihreEntwicklung sind wir sehr gespannt", sagt Birte Brüggemann,Abteilungsleiterin Frauen- und Mädchenfußball beim SV Werder.Auch Trainerin Carmen Roth blickt mit Vorfreude auf dieZusammenarbeit: "Francesca verfügt über ein gutes Zweikampfverhalten,ist kopfballstark und hat eine gute Spieleröffnung. Sie ist zudemseit Jahren eine Führungsspielerin in Bern, weshalb sie uns sicherweiterhelfen wird."Francesca Calò ist langjährige Kapitänin des BSC Young Boys. Inder letzten Spielzeit absolvierte sie 21 Partien in derschweizerischen Nationalliga A und erzielte vier Treffer. Siedurchlief alle Juniorinnen-Nationalteams der Schweiz und ist aktuellA-Nationalspielerin.