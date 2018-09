Werder Bremen-Presseservice: Familiensamstag mit Werder Bremen und SOS-Kinderdorf - Windel-Liga und SOS-Kinderdorf präsentieren ihre beliebtesten Angebote

Bremen (ots) - Bremen, 24. September 2018. Was haben dieWindel-Liga von Werder Bremen und das SOS-Kinderdorf Bremengemeinsam? Beiden liegt das wohl von Kindern sehr am Herzen. AmSamstag, den 29. September präsentieren die beide Vereine erstmalsihre beliebtesten Angebote für Familien mit Kleinkindern imSOS-Kinderdorf-Zentrum. Interessierte erwarten von 14 bis 18 Uhrunter anderem Vorträge, Bewegungsangebote, Babymassagen und dieMöglichkeit Fuß- und Handabdrücke ihrer Kinder zu verewigen.Vor neun Jahren wurde die Windel-Liga von Werder Bremen gegründet.Ziel ist es auch heute noch, mit unterschiedlichen Kursen, diekörperliche Entwicklung von Kleinkindern zu fördern. Dies deckt sichmit den zahlreichen Angeboten des SOS-Kinderdorf-Zentrums in derBremer Neustadt. "Wir schätzen die Arbeit von SOS-Kinderdorf sehr undfreuen uns, dass wir Eltern aus Bremen und Umgebung an einemNachmittag einen Einblick in die vielen Unterstützungsmöglichkeitenpräsentieren können", freut sich Anja Fabrizius über das neueProjekt, die den Familiensamstag gemeinsam mit Sylvia Schikker vomSOS-Kinderdorf organisiert hat. "Da die SOS-Kinderdörfer Bremen undWorpswede schon in anderen Bereichen mit Werder Bremen kooperieren,lag es nahe, auch etwas Gemeinsames für Kleinkinder und derenFamilien zu tun" berichtet Sylvia Schikker. Sollte derFamiliensamstag gut angenommen werden, soll dieser einmal im Quartalstattfinden.Los geht es um 14 Uhr. Das Café des SOS-Kinderdorf-Zentrums ist andiesem Tag bis 18 Uhr geöffnet. Die Besucher können sich auf Kaffeeund Kuchen freuen, die Spielecke und zahlreichen Kinderbücher undSpiele nutzen. Auch der Secondhand Laden "Klamöttchen" verkauft andiesem Samstag Kinderkleidung bis Größe 152, sowie Spielzeug undBabyzubehör. Um 14.30 Uhr und 15.15 Uhr können Eltern lernen, wieeine Babymassage funktioniert. Hebamme Ruby Ebel von derFrühberatungsstelle Süd hält um 15 Uhr einen Vortrag über die"Bewegung und Entwicklung im ersten Lebensjahr" und um 16.30 Uhrkommt Ernährungsberaterin Elisabeth Rohde (BesserEsser) und berichtetüber "Gesunde Ernährung vom Säuglings- bis zum Schulalter". DieBewegungslandschaft steht den kompletten Nachmittag für Eltern mitKindern zwischen 12 Monaten und 3 Jahren offen. Hier können dieKleinen krabbeln, turnen und verschiedene Materialien ausprobieren.Für Kinder ab 3 Jahren findet um 15.30 Uhr ein Bilderbuchkino statt.Neben diesen regulären Angeboten haben sich die Initiatoren noch zweiHighlights ausgedacht: Wer schon immer den Fuß- und/oder Handabdruckseines Kindes verewigen wollte, kann dies am Familiennachmittag tun.Auch steht für ein individuelles Kinderfoto eine Fotografin zwischen14.30 und 17.30 Uhr zur Verfügung. Die Kosten pro Abzug betragen 5Euro. Alle anderen Angebote sind kostenlos. Spenden sind willkommenund fließen in die Angebote des SOS-Kinderdorf-Zentrums.SOS-Kinderdorf und Werder Bremen Familiensamstag Am Samstag, den29. September von 14 bis 18 Uhr im SOS-Kinderdorf-Zentrum,Friedrich-Ebert-Straße 101, 28199 BremenProgramm (Änderungen vorbehalten) 14.00 - 18.00 Uhr Das Café undder Secondhand Laden "Klamöttchen" sind geöffnet 14.00 - 18.00 UhrVerewigen Sie die Fuß- und Handabdrücke Ihres Kindes 14.30 - 15.00Uhr Babymassage 14.30 - 17.30 Uhr Fotoaktion (Kosten 5EUR pro Anzug)15.00 Uhr Vortrag "Bewegung und Entwicklung im ersten Lebensjahr"15.15 - 15.45 Uhr Babymassage 15.30 Uhr Bilderbuchkino für Kinder ab3 Jahren 16.30 Uhr Vortrag "Gesunde Ernährung vom Säuglings- bis zumSchulalter"Über Werder Bremens gesellschaftliches Engagement Der SV WerderBremen wurde am 4. Februar 1899 gegründet und hat heute über 36.500Mitglieder. Seit 2002 engagieren sich die Grün-Weißen sozial inBremen und Niedersachsen. Darüber hinaus sind sie an verschiedenennationalen und internationalen Initiativen beteiligt. Der Club giltim Bereich gesellschaftliches Engagement als Vorreiter unter denBundesligavereinen. Er hat für die Koordination seiner Aktivitäteneine eigene und das Budget beläuft sich jährlich auf über 600.000EUR. Der Verein sieht es als seine Pflicht an, sich für die Gesellschafteinzusetzen. Die bestehenden Initiativen, Projekte und Aktionen ausden Bereichen soziales, ökologisches und ökonomisches Engagementbündelt Werder Bremen seit 2012 in einem ganzheitlichen CSR-Ansatz.Die Dachmarke WERDER BEWEGT - LEBENSLANG integriert sechsThemenfelder, in denen die Aktivitäten strukturiert werden:"Lebenslang grün-weiß", "Lebenslang aktiv", "Lebenslang gesund","Lebenslang tolerant", "Lebenslang hilfsbereit" und "Lebenslangumweltbewusst". Prominente Botschafter unterstützen die einzelnenBereiche. Weitere Informationen unter www.werder-bewegt.de.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell