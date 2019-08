Werder Bremen-Presseservice: Einladung zur Pressekonferenz am Donnerstag, 22.08.2019, um 13.00 Uhr

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt vor demBundesliga-Auswärtsspiel in der PreZero Arena, Sinsheim gegen die TSG1899 Hoffenheim am Samstag, 23.08.2019, um 15.30 Uhr, alleMedienvertreter am Donnerstag, 22.08. 2019, um 13.00 Uhr, zurPressekonferenz ein.Geschäftsführer Sport, Frank Baumann und Chef-Trainer FlorianKohfeldt stehen für Fragen der Journalisten zur Verfügung. DiePressekonferenz findet im Pressekonferenzraum in der Ostkurve deswohninvest WESERSTADION statt. Der Ein- und Ausgang erfolgt über denausgeschilderten Medienzugang neben der Fan-Welt in der Ostkurve.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell