Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt alle Medienvertreterinnenund Medienvertreter zur Eröffnung der Wanderausstellung "Fan.TasticFemales - Football Her.Story" am Dienstag, 23. Oktober 2018, um 18.00Uhr, ins WUSEUM ein. Im Rahmen eines Empfangs stehenWerder-Geschäftsführer Dr. Hubertus Hess-Grunewald, sowie dieProjekt-Koordinatorin Antje Grabenhorst für Interviews zur Verfügung.Die Wanderausstellung "Fan.Tastic Females" thematisiert dieVielfalt weiblicher Fußballfans in Europa. In 80 Videoporträts wirddie Geschichte der Protagonistinnen aus 21 Ländern erzählt. DieWanderausstellung wird vom 23. Oktober 2018 bis 2. November im WUSEUMpräsentiert.Ansprechpartnerin für Rückfragen ist Marika Diesing;Marika.Diesing@werder.de .