Werder Bremen-Presseservice: Einladung zum Walking-Football Turnier, Montag, 20.05.2019, von 16.00- 18.00 Uhr

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt am Montag, 20.05.2019,zum Walking Football-Turnier ins Weser-Stadion ein. Derinternationale Teilnehmerkreis dieses erstmalig in einemBundesliga-Stadion stattfindenden Turniers besteht aus 20Mannschaften mit über 200 Teilnehmern. Die beiden Teams der "OoldSteerns" von Werder Bremen werden von Willi Lemke und Mirko Votavaangeführt.In dem Zeitraum von 16.00-17.30 Uhr laden wir alle interessiertenMedienvertreter zu den Halbfinalspielen, sowie zum Finale mitanschließender Siegerehrung ein. Werder Präsident und GeschäftsführerDr. Hubertus Hess-Grunewald steht anschließend für Fragen zurVerfügung.Interessierte Medien bitten wir um eine Anmeldung bis Samstag,18.05., 16.00 Uhr an nadja.pilzweger@werder.de mit folgenden Angaben:Name und Name der Redaktion sowie eine E-Mail-Adresse fürweitergehende Informationen.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell