Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen und das Theater Bremen ladenzu einem gemeinsamen Pressegespräch am Mittwoch, 12. September 2018,um 11.30 Uhr im Theater Bremen, im Büro des Intendanten MichaelBörgerding ein. Anlass der Einladung ist die Kooperation des SVWerder Bremen mit dem Theater Bremen im Rahmen der Aufführung desTheaterstücks "Juller", das am 17. und 18. September 2018 gespieltwird. Das Theaterstück des Theaters der Jungen Welt Leipzig erzähltein Stück Fußballgeschichte und ist auf Anregung des DeutschenFußball-Bundes entstanden: Der Karlsruher Vollblutstürmer JuliusHirsch, genannt "Juller", war populär für seine gebückte Laufhaltungund gefürchtet für seine beidfüßige Schussstärke. Er war zweimalDeutscher Meister, mehrfacher deutscher Nationalspieler und nahm 1912an den Olympischen Spielen teil. Seine großen sportlichen Erfolgekonnten nicht verhindern, dass er unter der NS-Herrschaft aufgrundseiner jüdischen Herkunft aus dem gesellschaftlichen Lebenausgegrenzt, verfolgt und ermordet wurde. Dr. Hubertus Hess-Grunewald(Präsident und Geschäftsführer SV Werder Bremen), Marco Bode(Aufsichtsratsvorsitzender SV Werder Bremen) und Prof. MichaelBörgerding (Intendant Theater Bremen) stehen nach dem Gespräch fürFotos zur Verfügung.Mit der freundlichen Bitte um Anmeldung unterpresse@theaterbremen.de Treffpunkt: 11.20 Uhr, Theaterkasse,Goetheplatz 1-3, 28203 Bremen Es gibt folgende Parkmöglichkeiten:Wenn Sie mit dem Auto kommen, sind es vom Parkhaus Ostertor /Kulturmeile (Osterdeich 2, 28203 Bremen) nur noch wenige Schritte.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell