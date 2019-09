Werder Bremen-Presseservice: Einladung zum Mediengespräch: Ehrenpreis für Claudio Pizarro durch Vertreter des Bremer Amateurfußballs

Bremen (ots) - Werder-Spieler Claudio Pizarro wird am Mittwoch,04.09.2019, mit einem Ehrenpreis durch Vertreter des BremerAmateurfußballs ausgezeichnet. Unterstützt wird die Veranstaltung vonder Firma Koch & Bergfeld Corpus. Für angemeldete Medienvertretersteht Claudio Pizarro nach der Ehrung für Interviews und Fotos zurVerfügung. Die Veranstaltung findet um 17:00 Uhr in den Räumen derFirma Koch & Bergfeld Corpus, Hoerneckestraße 33-37 in 28217 Bremen,statt.Interessierte Medien bitten wir, ihre Anmeldung (Vor-und Zuname,Name der Redaktion) an Birger Winkelvoss (fco@fcoberneuland.org) zurichten.Einlass erhalten ausschließlich akkreditierte Medienvertreter.Pressekontakt:Birger Winkelvossfco@fcoberneuland.orgOriginal-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell