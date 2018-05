Werder Bremen-Presseservice: Dietz wechselt zur U 23

Bremen (ots) - Werders U 23 kann sich über einen weiterenNeuzugang für die Saison 2018/2019 freuen. Florian Dietz wechselt andie Weser. Der 19-jährige Stürmer kommt vom FC Carl Zeiss Jena zu denGrün-Weißen."Mit Florian Dietz stößt ein talentierter Stürmer zu uns, derbereits in dieser Saison Erfahrungen in der 3.Liga sammeln konnte.Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten wird er auch charakterlichgut in unsere Mannschaft passen", sagt Björn Schierenbeck, Leiter vonWerders U 23. Neben Florian Dietz wird auch sein jüngerer Bruder LeoDietz ins WERDER Leistungszentrum wechseln und ab Sommer im Kader vonWerders U 15 stehen.Florian Dietz spielte in der Jugend für den TSV Großbardorf undwechselte im Sommer 2013 zur U17 des FC Carl Zeiss Jena. Mit Beginnder Saison 2016/17 wurde er von der U19 in den Profi-Kader des FCCberufen. In der abgelaufenen 3.Liga-Saison bestritt er 26 Partien underzielte einen Treffer.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell