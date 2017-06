Werder Bremen-Presseservice: Dauerakkreditierung beim SV Werder Bremen für die Saison 2017/2018: Frist endet am Montag, 12.06.2017

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen möchte alleMedienvertreterinnen und Medienvertreter nochmals auf die Frist zumEinreichen einer Dauerakkreditierung für die Saison 2017/2018hinweisen:Bitte reichen Sie Ihren Antrag in Form des vollständigausgefüllten DFL-Formulars incl. einer Kopie eines gültigenPresseausweises bis Montag, 12. Juni 2017, bei der DirektionKommunikation ein. Für die personalisierte Akkreditierung benötigenwir zudem ein Passfoto. Das Akkreditierungs-Formular (z.Z. noch ausder laufenden Saison) kann direkt bei der DFL unter folgendem Linkheruntergeladen werden:http://www.bundesliga.de/de/dfl/mediencenter/akkreditierung/Medienkontakt für Akkreditierungen beim SV Werder Bremen: MaritaHanke, Managerin Medienorganisation und interne Kommunikationmedien@werder.de oder per Fax: 0421-434591530Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell