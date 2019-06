Werder Bremen-Presseservice: Dauerakkreditierung SV Werder Bremen für die Saison 2019/2020

Bremen (ots) - Die Bundesligasaison startet am Freitag, 16. August2019 in die Saison 2019/2020. Medienvertreterinnen undMedienvertreter, die für die kommende Spielzeit eineJahresakkreditierung beantragen möchten bitten wir, ihren Antrag inForm des vollständig ausgefüllten DFL-Formulars, inklusiv allernotwendigen, im Formular aufgeführten Unterlagen sowie persönlichunterschrieben bis Mittwoch 10. Juli 2019, bei der DirektionKommunikation einzureichen. Für die personalisiertenJahresakkreditierungen benötigen wir zudem ein Passfoto.Unvollständig eingereichte Akkreditierungsunterlagen können leidernicht bearbeitet werden. Das Akkreditierungs-Formular (gilt auch fürDauerakkreditierungen) bitten wir bei der DFL unter folgendem Linkherunterzuladen: https://www.dfl.de/de/media-center/medienrichtlinien-und-akkreditierungen.html Medienkontakt für Akkreditierungen beim SVWerder Bremen: Marita Hanke E-Mail: medien@werder.de FAX:0421-43459153 Postanschrift: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aADirektion Kommunikation Franz-Böhmert-Str. 1c 28205 BremenPressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell