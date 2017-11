Werder Bremen-Presseservice: Cheftrainer-Position: Kohfeldt erhält seine Chance

Bremen (ots) - Florian Kohfeldt bleibt Cheftrainer des SV WerderBremen. Das bestätigte Geschäftsführer Frank Baumann am Freitag. "Wirsind der Überzeugung, dass Florian seine Arbeit mindestens bis zurWinterpause fortsetzen soll. Er hat diese Chance verdient, weil er inden vergangenen Tagen mit seiner Arbeit alle positiven Einschätzungenbestätigt hat."Mit der getroffenen Entscheidung wird Kohfeldt die Zeit gegeben,seine Vorstellungen auch im Detail mit der Mannschaft umzusetzen."Florian war in den vergangenen Tagen die Benchmark auf der Suchenach einem neuen Verantwortlichen. In den Gesprächen hat uns keinverfügbarer Kandidat mehr überzeugt als er. Jetzt gilt unsere volleKonzentration den restlichen Spielen bis zur Winterpause. FlorianKohfeldt soll die Mannschaft aus dem Tabellenkeller führen", soBaumann, der die Vorgehensweise gemeinsam mit seinenGeschäftsführer-Kollegen und in Abstimmung mit dem Aufsichtsratgetroffen hat.Florian Kohfeldt, der bereits am 31. Oktober das erste Trainingder Profis leitete und zu dessen Trainerstab auch weiterhin TimBorowski und Thomas Horsch gehören, freut sich über die Bestätigung."Es ist trotz der schwierigen Situation eine große Chance für michund für jeden Spieler. Der SV Werder Bremen hat eine Mannschaft, diebesser ist als es die Tabelle zeigt und das muss jeder von uns auchauf dem Platz zeigen. Das ist das Ziel. Ich freue mich über dasVertrauen und werde die Arbeit mit viel Energie angehen."Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell