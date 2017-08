Werder Bremen-Presseservice: Betway wird offizieller Wettpartner des SV Werder Bremen

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen startet mit einem weiterenstarken Partner in die Bundesliga-Saison. Die Grün-Weißen werden inden kommenden drei Jahren von betway als offizieller Wettpartnerunterstützt. Das gab am Donnerstagmittag Werders neuerVertriebsdirektor Christian Rauhut bekannt, der die Vertragsgesprächein den vergangenen Wochen für die Grün-Weißen führte. "Wir freuenuns, dass wir mit betway einen der führenden Online-Wettanbieter fürden SV Werder Bremen gewinnen konnten. Es spricht nicht zuletzt fürdie Strahlkraft unserer Marke, dass betway sich für den SV WerderBremen entschieden hat, um erstmals den Schritt in die oberstedeutsche Spielklasse zu gehen. Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit", so Rauhut.Das betont auch Anthony Werkman, Marketing and Operations Directorvon betway: "Wir sind wirklich sehr stolz, diese neue Partnerschaftverkünden zu können. Die Bundesliga ist ein Aushängeschild desWeltfußballs und wir freuen uns sehr, jetzt über die Zusammenarbeitmit einem Spitzenklub wie Werder Bremen ein Teil davon zu sein."Vermittelnd tätig wurde in den Verhandlungen auch WerdersVermarktungspartner Infront. Managing Director Reinhard Weinbergersieht die Zusammenarbeit positiv: "Mit dem SV Werder Bremen undbetway haben zwei starke Marken zueinander gefunden. Wir freuen uns,dass wir die Gespräche erfolgreich begleiten und betway für dienächsten drei Jahre an die Grün-Weißen binden konnten."Betway hatte sich in den vergangenen Jahren als verlässlicherWettanbieter bereits in der zweiten Bundesliga etabliert und möchtedie Marke weiter bekannt machen. Momentan treten sie in der zweitenLiga bei den vier Traditionsklubs FC St. Pauli, Union Berlin, DynamoDresden und Eintracht Braunschweig als offizieller Wettpartner inErscheinung. Die Grün-Weißen sind auf europäischer Bühne jedoch nichtdie einzigen Erstligisten, die eine Kooperation mit betwayeingegangen sind. Seit 2015 ist dieser Hauptsponsor des PremierLeague Klubs West Ham United und unterstützt zudem auch denbelgischen Spitzenklub RSC Anderlecht als offizieller Wettpartner.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell