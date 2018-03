Werder Bremen-Presseservice: Bargfredes Zukunft ist Grün-Weiß

Bremen (ots) - "Lebenslang grün-weiß" - Der Slogan von WerderBremen könnte für Philipp Bargfrede nicht treffender sein. DennWerders Nummer 44, bereits seit 2004 bei den Grün-Weißen, wird auchin Zukunft den Hanseaten erhalten bleiben."Wir freuen uns, dass Philipp seinen Vertrag bei uns vorzeitigverlängert hat. Er ist seit Jahren absoluter Leistungsträger in derMannschaft und soll auch in den kommenden Jahren eine wichtige Säuleder Mannschaft sein", erklärt Frank Baumann, Werders GeschäftsführerFußball, der hinzufügt, dass "Bargi" auch nach seiner aktivenKarriere eine Zukunft bei Werder haben wird: "Philipp erhält bei unseinen Anschlussvertrag und wird ein Trainee-Programm durchlaufen.Wann das genau sein wird und in welchem Bereich er es dannabsolvieren wird, ist jedoch noch offen.""Ich freue mich, dass Werder mir die Möglichkeit bietet, nachmeiner aktiven Karriere das Fußballgeschäft von der anderen Seitekennenlernen zu dürfen. Das ist aber hoffentlich noch ein paar Jahrehin. Erst einmal möchte ich noch ein wenig auf dem Platz stehen undzur positiven sportlichen Entwicklung beitragen", so PhilippBargfrede, der im Sommer in seine 15. Saison bei Werder geht: "Ichhabe schon eine besondere Beziehung zum Verein. Hier bin ichaufgewachsen, bin zum Profi geworden, habe meine Familie und Freundeum mich und fühle mich einfach wohl. Daher musste ich mit meinerFamilie darüber nicht lange nachdenken."Auch Cheftrainer Florian Kohfeldt freut sich über den Verbleib des29-Jährigen: "Welchen Wert Philipp für die Mannschaft hat, muss ichnicht mehr erwähnen. Philipp ist seit Jahren ein ganz wichtigerBaustein in diesem Team. Auf dem Platz, aber auch in der Kabine.Schön, dass er auch die nächsten Jahre die Entwicklung mit prägenwird. Mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit bin ich mirsicher, dass er für den Verein auch nach seiner Karriere einabsoluter Gewinn ist."Philipp Bargfrede wechselte im Jahr 2004 in das Leistungszentrumdes SV Werder Bremen und schaffte 2008 den Sprung in dieBundesligamannschaft. 2009 gewann er mit den Grün-Weißen denDFB-Pokal und kann insgesamt auf rund 200 Einsätze im Werder-Trikotzurückblicken.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell