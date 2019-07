Werder Bremen-Presseservice: Aus Weser-Stadion wird wohninvest WESERSTADION

Bremen (ots) - Sehr geehrte Medienvertreterinnen undMedienvertreter,die Stadion-Partnerschaft zwischen der Bremer Weser-Stadion GmbHund der wohninvest Holding GmbH beginnt heute offiziell. Aus demWeser-Stadion wird das wohninvest WESERSTADION.Der SV Werder Bremen bittet alle Redaktionen darum, künftig aufdie korrekte Schreibweise der Sportstätte zu achten und sie in derBerichterstattung über die Grün-Weißen entsprechend zuberücksichtigen.Vielen Dank!Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell