Werder Bremen-Presseservice: Auftakt des Honigprojektes des Werder Kids-Clubs

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt alle Pressevertreter amDienstag, 01.05.2018, um 14.00 Uhr zum Honigprojekt des Kids-Clubs inder Franz-Böhmert-Straße 1, 28205 Bremen ein. Am Rande desWeser-Stadions werden sich zwei Bienenvölker ansiedeln und ihr neuesZuhause beziehen. In der Auftaktveranstaltung wird den Kindern dasVerständnis für das Leben der Bienen und dessen Lebensraumnähergebracht.Für das Honigprojekt konnte der Kids-Club Profi-Torwart MichaelZetterer, der die Auftaktveranstaltung besuchen wird, als Patengewinnen. Zusammen mit den Kindern wird er den neuen Honigraumaufsetzen. Die Kids bekommen dabei Unterstützung von einemprofessionellen Imker, der das Honigprojekt über den gesamtenZeitraum von vier Monaten betreuen wird. Im weiteren Verlauf desProjektes werden die Kinder den frischen Wabenhonig kosten und eineneue Königin ernennen. Zuletzt werden die Bienen noch auf den Wintervorbereitet, sodass das Honigprojekt auch 2019 wieder stattfindenkann. Ziel des Projektes ist, den Kindern die Wichtigkeit der Bienenfür das alltägliche Leben aufzuzeigen.Pia Wolter verspricht sich als Mitverantwortliche des Kids-Clubsund Organisatorin des Honigprojektes eine Menge. "Wir wollen denKindern die Angst vor den Bienen nehmen und sie für das diesjährigeKids-Club-Motto "Umwelt" sensibilisieren. Dass die Kinder am Ende desProjektes ihren selbsthergestellten Honig in den Händen haltenkönnen, ist etwas ganz Besonderes", sagt Pia Wolter.Mondelez International ist der offizielle Kids-Club Partner vonWerder Bremen und unterstützt somit alle Aktionen der kleinenGrün-Weißen. Auch im Honigprojekt sind sie Hauptunterstützer.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell