Werder Bremen-Presseservice: Akkreditierung zum Medienfenster anlässlich des Empfangs zum 80. Geburtstag von Max Lorenz

Bremen (ots) - Eine Werder-Legende wird 80 - Zu Ehren von MaxLorenz, DFB-Pokalsieger 1961 und Deutscher Meister 1965, wird WerderBremen am Montag, 19.08.2019 einen Empfang im wohninvest WESERSTADIONausrichten. Im Rahmen dieses Empfangs wird Max Lorenz und einigeseiner Weggefährten und Freunde in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.30Uhr für Interviews und Fotos zur Verfügung stehen. InteressierteMedien bitten wir um Anmeldung bis Mittwoch,14.08.2019 anmedien@werder.de Stichwort: Empfang Max Lorenz unter folgendenAngaben: Vor-und Zuname, Name der Redaktion, E-Mail-Adresse fürweitere Informationen. Einlass erhalten ausschließlich akkreditierteMedienvertreter.