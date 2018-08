Werder Bremen-Presseservice: 120 Jahre lauter Werder

Bremen (ots) - Wer schon einmal im Weser-Stadion war, der weiß:Bei Werder wird gerne laut und viel gesungen. Meist 90 Minuten langplus Zugabe - und das bereits seit weit über einem Jahrhundert. Am04.02.2019 feiern die Grün-Weißen Geburtstag. Der SV Werder Bremenwird 120 Jahre, ein stolzes Alter für den traditionsreichen Klub ausder Hansestadt.Und damit, dass das Vereinsjubiläum nicht nur unvergesslich,sondern vor allem richtig schön laut wird, produziert Werder eineechte LP. Eine limitierte Vinyl-Platte (1899 Stück) mit Künstlern wieJohannes Strate, Jan Delay, De Fofftig Penns und Afterburner, dieWerder im Herzen tragen. Wer noch dabei sein wird, verraten wir inden nächsten Tagen."Werder und Musik haben viele Gemeinsamkeiten, sie begeisternMenschen und schaffen Gruppenzugehörigkeit und sind Lebensgefühl. ZumJubiläum wollen wir die grün-weißen Emotionen über die Musiktransportieren und dabei gleichzeitig Gutes tun", erklärt ChristianStoll, Leiter Marketing. Werders Präsident und Geschäftsführer, Dr.Hubertus Hess-Grunewald, betont: "Schon jetzt gilt ein großer Dankallen Musikern, die bei diesem Jubiläumsprojekt für den guten Zweckmitarbeiten."Das ist aber noch nicht alles. Gemeinsam mit Bremen Vier undBremen Next sucht Werder Bands, Musiker & Newcomer, die ihren neuenSong für das grün-weiße Lebensgefühl beisteuern. Bis zum 10.10.2018können Songdemos eingesendet werden und sich dem Auswahlverfahren derfachkundig besetzten Jury stellen.Ihr wollt einen Song einreichen? Immer her damit! Es gibt nureinige kleinere Dinge zu berücksichtigen. Euer Song darf eine Längevon vier Minuten nicht überschreiten, Text und Musik müssen selbstgeschrieben und GEMA-frei sein. Schickt den Song per Mail mit einermaximalen Dateigröße von 20 MB oder mit einem Download-Link einerSharing Plattform an lauter@werder.deAlle Erlöse des Jubiläums-Samplers - dessen Release im Februar2019 geplant ist - fließen in integrative, ehrenamtliche undmusikalische Projekte in Bremen und der Region zurück, die vor allemKinder und Jugendliche unterstützen und den Nachwuchs fördern.Weitere Infos zur Aktion findet ihr auf werder.de/lauter!Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell