"Werden Überstunden jetzt gerecht bezahlt?" Themen in BILD POLITIK am 17.5.2019 (EVT)

Berlin (ots) - Am Freitag, 17. Mai 2019, erscheint die neueAusgabe von BILD POLITIK. Das Politikmagazin stellt die "wichtigstenFragen der Woche" und ordnet sie aus der Perspektive der Leser ein.BILD POLITIK gliedert die Themen nicht in die bekanntenjournalistischen Ressorts, sondern in die Rubriken "Ärger: Das kanndoch nicht wahr sein!", "Neugier: Was bedeutet das eigentlich?" und"Freude: Da läuft was richtig gut!".Titelgeschichte: "Werden Überstunden jetzt gerecht bezahlt?" Einumstrittenes Urteil könnte ein Bürokratiemonster schaffen - oderFairness.Ärger- Was sind reiche Erben unserem Land schuldig? Es geht nicht umSteuern, sondern um Haltung.- Will Merkel ewig warten? Die Angst in der CDU wächst.Neugier- Interessiert niemanden die Europawahl? Die großen Parteienvermeiden Polarisierung.- Wie passen Ramadan und Schule zusammen? Kinder sind vonreligiösen Vorschriften ausgenommen.Freude- Wann fliegt Deutschland zum Mond? In einigen Jahren wirddeutsche Technologie beim europäischen Mondflug dabei sein,später auch Astronauten.- Wie schlägt man dem Mehrwertsteuer-Irrsinn ein Schnippchen? Soumgeht ein Start-up eine absurde Steuer-Regelung.Mit BILD POLITIK testet BILD ein neuartiges Politikmagazin. BILDPOLITIK ist jeden Freitag in Hamburg und im angrenzenden Umland sowiein Lüneburg und Lübeck an ausgewählten Verkaufsstellen für einenCopy-Preis von 2,50 Euro erhältlich. BILD POLITIK gibt es auchdigital als E-Paper auf www.bild-politik.de und im iKiosk von AxelSpringer.Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEUnternehmenskommunikation / Leiter BILD-KommunikationAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.axelspringer.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell