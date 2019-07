Werden Kreditkartenunternehmen den CBD-Produktverkauf unmöglich machen?

Thrive Market hat kürzlich den Verkauf von Produkten mit Hanf und Cannabidiolöl (CBD) eingestellt, weil sein Zahlungsdienstleister das verlangt hat. Dem Online-Naturprodukt-Marktplatz wurde gesagt, er solle die Produkte sofort von seiner Website entfernen, sonst könne er Kreditkartenzahlungen nicht mehr über den nicht genannten Vermittler abwickeln. Thrive hat sich natürlich daran gehalten, aber das sollte ein wichtiges Thema für alle Einzelhändler sein, die auf den CBD-Zug aufsteigen wollen.

Letzten Monat, so CNN Business, ließ Stripe, ein Drittanbieter für Zahlungsabwicklung, die U.S. Hemp Authority als Kunden fallen, die daran gearbeitet hat, ein Zertifizierungsprogramm und ein Label für Hanfprodukte zu entwickeln. Stripe sah das Unternehmen als illegitim an, so CNN Business. Der Zahlungsverarbeiter Elavon begann im April, die Konten von CBD-Händlern zu schließen.

Mastercard, Visa und American Express weigern sich, Transaktionen von Marihuana-Apotheken zu akzeptieren, selbst wenn sie legal sind, und es wird vermutlich nicht lange dauern, bis sie auch verlangen, dass Unternehmen den Verkauf von Hanf- und CBD-Produkten einstellen, aus Angst, selbst haftbar gemacht zu werden.

Großes Interesse an der Begrünung von Ladenregalen

Einzelhändler wie Urban Outfitters, Designer Brands (ehemals DSW) und GNC haben mit dem Verkauf von CBD-Produkten begonnen, ebenso wie die Apothekenketten CVS Health, Rite-Aid und Walgreens. Auch der Supermarktriese Kroger hat gerade angekündigt, dass er CBD-Produkte in seine Regale stellen wird. Trotz ihres hohen Einzelhandelsaufkommens würden diese Geschäfte auch sofort kapitulieren, wenn ihr Kreditkartenanbieter ähnliche Anforderungen stellen würde.

Banken, Kreditkartenunternehmen und Zahlungsabwickler weigern sich, Geschäfte mit Marihuana-Unternehmen und ihren Ablegern zu machen, weil sie als Finanzinstitute verpflichtet sind, sicherzustellen, dass ihre Kunden das Gesetz einhalten, und selbst der Hinweis auf Unangemessenheit ist ihnen schon zu viel, das Risiko einzugehen.

Und weil die Regeln für Cannabis auf Bundesebene, von Staat zu Staat und von Kommune zu Kommune unterschiedlich sind, entstehen Grauzonen, die das Risiko zusätzlich erhöhen.

Derzeit verbieten nur noch Idaho und South Dakota Hanfprodukte, während auch die Food and Drug Administration gegen den Zusatz von CBD zu Lebensmitteln, Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln ist und einige Staaten gegen solche Lebensmittel vorgehen. Unterdessen sind Dosierungen in Cremes, Lotionen und dergleichen – wie sie z. B. bei Thrive Market verkauft wurden – immer noch ein Thema, über das sich die Forscher streiten, und einige Unternehmen bleiben misstrauisch, ob sie sich in diesen Kampf einmischen sollen.

Die Räder der Bürokratie drehen sich langsam

Obwohl Hanf und Cannabidiol aus Hanf durch die Farm Bill 2018 legalisiert wurden, hat der Kongress auf seine Verantwortung für die Festlegung der Grundregeln verzichtet, indem er stattdessen an die FDA verwies, die nun entscheiden muss, wie sie die Produkte regulieren wird.

Das war der Zweck der öffentlichen Anhörung der Regulierungsbehörde Ende Mai, die den Prozess in Gang brachte. Aber die FDA bewegt sich im Schneckentempo und es scheint unterschiedliche Ideen innerhalb der Agentur zu geben, wie man am besten vorgehen soll. Der amtierende FDA-Kommissar Ned Sharpless sagte, er verstehe das Interesse an dem Thema, betonte aber, dass es „reale Risiken“ bei der Verwendung von CBD gebe und „es immer noch viel gibt, was wir nicht wissen“.

Das bedeutet, es kann noch lange dauern, bis die FDA etwas Konkretes anbietet, was dazu führt, dass sich die Einzelhändler in einer rechtlichen Vorhölle befinden werden, und wenn ihre Zahlungsabwickler nervös werden, können sie Pech haben.

Ein Flickenteppich von Chancen

Nicht alle Verarbeiter schrecken davor zurück. Square zum Beispiel begann, ein Einladungsprogramm für CBD-Unternehmen aufzusetzen, während es sich vor der Verabschiedung der Farm Bill jahrelang geweigert hatte, sie zu unterstützen. Und einige Unternehmen wenden sich an ausländische Zahlungsabwickler, um ihre Transaktionen abzuwickeln, obwohl das eine Bank veranlassen könnte, eine Zahlung abzulehnen, wenn es so aussieht, als ob ein Kauf im Ausland getätigt wurde.

Thrive Market hat seinen Drittanbieter nicht genannt, aber CEO Nick Green sagte in einem Beitrag auf dem Blog, dass der Onlinemarktplatz der erste E-Commerce-Händler war, der vor 18 Monaten mit dem Verkauf von CBD-Produkten begann, und er arbeite hinter den Kulissen daran, den Verkauf dieser Produkte wieder in Gang zu bringen. Er sagt, dass Thrive nach einem neuen Zahlungsabwickler suche, um das zu ermöglichen.

Bis die FDA einige definitive Regeln für Einzelhändler und ihre Banken und Zahlungsverarbeiter festlegt, wird die Branche als Geisel der Launen der Kreditkartenunternehmen gehalten, die entscheiden können, dass CBD viel zu riskant für sie ist. Das könnte dazu führen, dass der entstehende Markt für diese Produkte zusammenbricht.

3 Trends, die Investoren kennen müssen Die Welt ändert sich und du könntest dabei als Investor das Nachsehen haben. Möchtest du nicht lieber auf der Welle großer Trends mitsurfen? In unserem neuen Sonderbericht erklären dir die Top-Analysten von Motley Fool drei aktuell wichtige Trends und wie du als Investor davon profitieren kannst. Klick hier und hol dir den kostenlosen Bericht.



Dieser Artikel wurde von Rich Duprey auf Englisch verfasst und am 07.07.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Mastercard, Square und Visa und empfiehlt sie. The Motley Fool empfiehlt CVS Health and Designer Brands.

Motley Fool Deutschland 2019