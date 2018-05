Werden Controller wirklich Freunde des Managers?

Berlin (ots) - Der von Controlling-Experten als überfälligerachtete Rollenwandel des Controllers vom Zahlenknecht zumManagement-Partner steht im Mittelpunkt des diesjährigenController-Dialoges am 15. Juni in Berlin. Mit dabei sind CEOs undCFOs führender mittelständischer Unternehmen wie u. a. von DKBFinance, Thomas Sabo, Soennecken, Caterna Vision und TropicalIslands. Moderieren wird die bekannte SAT1-FernsehmoderatorinGabriele Papenburg.Die vom Berliner Systemhaus SWOT Controlling initiierte und vomKompetenzcentrum für Entrepreneurship & Mittelstand der FOMwissenschaftlich begleitete Veranstaltung richtet sich anControllingverantwortliche im deutschen Mittelstand. "Wir setzendabei auf kollegialen Austausch statt auf langwierigeVortragsreihen", sagt der SWOT-Geschäftsführer Maik H. Lais, "dennwir sehen sehr deutlich, wie sich in Zeiten von Trump und Brexit dieAnforderungen an die Kollegen aus dem Controlling im ambitioniertenMittelstand verändern."Pressekontakt:Ansprechpartner für Rückfragen:SWOT Controlling GmbHRobert WernerTel.: +49 (30) 843 887 - 0swot.deOriginal-Content von: SWOT Controlling GmbH, übermittelt durch news aktuell