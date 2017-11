Köln (ots) - Wie kann man weiterleben, wenn man die Liebe seinesLebens zurücklassen musste? Genau diese Frage müssen sich ClaireRandall (Golden-Globe-Nominee Caitriona Balfe) und Jamie Fraser (SamHeughan) zu Beginn der dritten Staffel "Outlander" stellen. Denn nachden dramatischen Ereignissen in Staffel 2 müssen die Liebenden ihrLeben zunächst ohneeinander, getrennt durch Jahrhunderte undKontinente, meistern. So erwarten die Zuschauer in den 13 neuenFolgen der bildgewaltigen Bestseller-Verfilmung nicht nurwunderschöne Landschaften, sondern auch jede Mengezwischenmenschliche Dramen und politische Intrigen. VOX zeigt denStart der dritten Staffel "Outlander" - noch während derUS-Ausstrahlung - am Mittwoch, den 8. November um 20:15 Uhr alsFree-TV-Premiere und in Doppelfolgen.Die dritte Staffel der Hit-Serie, die auf Diana GabaldonsBesteller "Ferne Ufer" (dem dritten von acht Büchern derHighland-Saga) beruht, ist darüber hinaus auch die erfolgreichsteüberhaupt! Beim US-Sender Starz verzeichnete Folge 6 (am 22.10.) mit1,72 Mio. Gesamtzuschauern gerade erst einen neuen Rekord. Dieepische Drama-Serie feiert aber nicht nur Quotenerfolge, sie wurdeauch bei zahlreichen Preisverleihungen bedacht: Bis jetzt erhielt"Outlander" unter anderem vier Golden-Globe-Nominierungen (u.a. BesteTV-Serie Drama), drei Emmy-Nominierungen und wurde außerdem mehrfachmit dem People's Choice Awards prämiert - in diesem Jahr unteranderem in der Kategorie "Favorite TV Show". Die Dreharbeiten zurvierten Staffel der Ausnahmeserie haben bereits begonnen.Das erwartet die Zuschauer in der ersten neuen Folge ("Nach derSchlacht") der dritten Staffel "Outlander" Die Schlacht von Cullodenhat viele Opfer gefordert, vor allem auf Seiten der geschlagenenHighlander. Wie durch ein Wunder hat Jamie schwerverletzt denblutigen Kampf überlebt. Doch selbst die Verwundeten werden nun nachund nach von den unversöhnlichen Engländern exekutiert. Als Jamieseinzige Überlebenschance erweist sich schließlich eine Begegnung ausseiner Vergangenheit... Derweil fällt es der schwangeren Claire imJahre 1948 schwer, sich in ihrer neuen Heimat Boston einzuleben. DerGlaube, dass Jamie, die Liebe ihres Lebens und Vater ihresungeborenen Kindes, die Schlacht von Culloden im Jahr 1746 nichtüberlebt hat, belastet sie sehr. Darunter leidet auch die Beziehungzu ihrem ersten Ehemann Frank. Nachdem sie sich zwei Jahre nichtgesehen haben, verweigert ihm Claire jegliche Art der Zärtlichkeit.Und dann kündigt sich auch noch die Geburt ihrer kleinen Tochteran...Die preisgekrönte Highland-Saga "Outlander" geht am 8. November2017 um 20:15 Uhr in Doppelfolgen als Free-TV-Premiere bei VOX in diedritte Staffel.Interviews mit den Darstellern, Biografien der Schauspieler,Rollenprofile der Charaktere und weitere Informationen zu "Outlander"finden Sie in unserem Kommunikationsportal:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.dePressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell