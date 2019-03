Werbung für illegales Glücksspiel: Aufsichtsbehörden drohen dem DFB

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - In einem ungewöhnlich scharfen Brief haben sichdie deutschen Glücksspielaufsichten der Länder an den DeutschenFußballbund (DFB) gewandt. Hintergrund sind die Millionen-Verträgevon Glücksspiel-Anbietern als Werbepartner im deutschen Fußball.Zuletzt hatte der DFB eine umfangreiche Partnerschaft mit Bwinöffentlich gemacht. Künftig wird sogar die deutscheNationalmannschaft für den Glücksspiel-Anbieter werben.In dem Brief an den DFB, der Reportern von NDR und "SüddeutscherZeitung" vorliegt, heißt es: "Ihr Partner Bwin bietet nebenSportwetten leider auch unerlaubt die Teilnahme an Online-Casino- undAutomatenspielen an." Das Innenministerium von Baden-Württemberg, dasden Brief in Abstimmung mit den anderen Ländern verfasst hat, führtweiter aus: "Die einschlägige Rechtsprechung lässt keinen Raum fürZweifel an der Rechtswidrigkeit entsprechender Angebote" und "Werbungfür unerlaubte Glücksspiele ist verboten (...). DieGlücksspielaufsichtsbehörden haben darauf hinzuwirken, dassunerlaubtes Glückspiel und die Werbung hierfür unterbleibt". Sollteder DFB in Zukunft weiter für Bwin werben, "besteht die Gefahr, dassdie Werbung von Bwin insgesamt untersagt wird", heißt es in demBrief.Die Glücksspiel-Aufsichtsbehörden kritisieren, dass Bwin wienahezu alle der Anbieter von Sportwetten auch Online-Casino-Spiele umGeld anbietet. In Deutschland werden Sportwetten aktuell geduldet.Alle anderen Glücksspielangebote im Internet, etwa virtuelleRoulette-Tische, Spielautomaten oder Poker, sind nicht erlaubt, auchdie Werbung für solche Angebote ist untersagt. Für genau jeneAngebote wirbt ein Fußballverein aber automatisch mit, wenn erbeispielsweise das Logo eines Anbieters auf seinem Trikotpräsentiert. Experten sprechen von sogenannter Dachmarken-Werbung,weil generell für die Marke des Anbieters geworben wird, also füralle Geschäftsfelder. Der Hamburger Sportverein (HSV) musste in einemvergleichbaren Fall im Jahr 2017 das Logo eines seiner Sponsoren ausdem Stadion entfernen.Für den DFB hat der Brief der Glücksspielaufsicht womöglich nochschwerere Konsequenzen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, könntees Fernsehsendern gar untersagt werden, Spiele auszustrahlen, beidenen Banden- oder Trikotwerbung für Bwin oder einen anderenGlücksspielanbieter mit verbotenen Angeboten im Bild zu sehen sind.Für den Profi-Fußball käme das einem Sendeverbot gleich: Von den 56Profivereinen der oberen drei Ligen werben bis auf wenige Ausnahmenalle für einen Glücksspiel-Anbieter. Bwin ist als einer derHauptsponsoren der dritten Liga auf jedem Trikot der 20 Teams indieser Klasse mit dem Logo vertreten. Der Anbieter ist zudem Partnervon Borussia Dortmund und anderen Clubs. Der zweite große Anbieter,Tipico, ist Sponsor der Deutschen Fußball-Liga DFL und unter anderemdes FC Bayern München. Auch Tipico bietet die verbotenenCasino-Spiele auf seinen Seiten an.Der Wissenschaftler Ingo Fiedler forscht an der UniversitätHamburg zum Thema Glücksspiel. Er weist auf die Verantwortung desDeutschen Fußballbundes hin. "Der DFB ist ein Verein, er hat einegesamtgesellschaftliche Aufgabe: Das ist Sport- und Jugendförderung.Ob Werbung für Online-Glücksspiel Jugendförderung ist, wage ich zuhinterfragen", sagte er dem NDR. Er warnt vor einer "Normalisierung"des Glücksspiels. Gerade Jugendliche würden denken, "wenn der DFBdafür wirbt, dann wird das schon eine gute Sache sein. Es ist aberein höchstgefährliches Produkt".Der DFB hat auf konkrete Anfragen zu dem Brief nicht reagiert, diePressestelle schickte lediglich ein allgemeines Statement zum ThemaManipulation im Fußball. Die DFL gibt an, dass der Werbevertrag mitTipico sich nur auf Sportwetten-Angebote beziehe. Tipico behauptet ineiner Stellungnahme, die Dachmarkenwerbung sei erlaubt. Bwin beruftsich auf Anfrage auf den Standpunkt, dass das Casino-Angebot inDeutschland generell legal sei, weil das deutsche Recht demEuroparecht entgegen stehe. Dieser Argumentation hatte dasBundesverwaltungsgericht allerdings zuletzt widersprochen und damitdas aktuell geltende Online-Casino-Verbot für Deutschlandhöchstrichterlich festgestellt. Borussia Dortmund erklärte mitVerweis auf ein anstehendes Heimspiel, dass man eine Anfragekurzfristig nicht beantworten könne. Der FC Bayern München reagiertenicht.Die Untersagung einer Kooperation mit Glücksspielanbietern dürftedie Vereine und den DFB Millionen kosten: Presseberichten zufolgezahlt Tipico dem FC Bayern mehr als 5 Millionen Euro pro Saison, derDFB soll dem Vernehmen nach sogar 50 Millionen Euro von Bwin für dasWerbepaket erhalten. Soweit werden es die Beteiligten wohl nichtkommen lassen. 