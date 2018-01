Werbung für einen in China produzierten Internet-Film erstmals an einem der bekanntesten Orte Amerikas zu sehen

Peking (ots/PRNewswire) - Eine am Times Square in New Yorkangezeigte Werbung, die für den mit einem großen Budgetausgestatteten chinesischen Internet-Film Chosen die Werbetrommelrühren soll, hat dafür gesorgt, dass schon kurz nach ihremerstmaligen Erscheinen am heutigen Tag (4. Januar) viele nach obengeschaut haben.Die Werbung, die auf einer Anzeigentafel an einem der bekanntestenOrten in Amerika zu sehen war, gehörte zu einer Reihe von Aktionen,die die weltweite Premiere des Films, bei dem es sich um eineCo-Produktion von iQIYI und Sony Pictures handelt, markieren soll.Diese findet am 7. Januar statt und wird gleichzeitig auf iQIYI undNetflix von Zuschauern in mehr als 190 Ländern und Regionen zu sehensein.Die Werbung, ein Poster, das auf einer riesigen Anzeigentafel amTimes Square projiziert wurde, zeigt die vier Hauptcharaktere,dargestellt von Lan Cheng-lung, Deng Jiajia und Han Pengyi, dreiaufstrebende Schauspieler aus China, sowie Sam Hayden-Smith ausAustralien. Alle vier befinden sich hinter roten Schleiern undblicken ohne jede emotionale Regung, was ihnen einen starken,geheimnisvollen Ausdruck verleiht.Chosen, eine dreiteilige Serie, ist eine Adaption desamerikanischen Originals, das die Geschichte von Ian Mitchel erzählt.Dieser wacht eines Tages auf und entdeckt in einer geheimnisvollenSchachtel, die jemand vor seine Tür gelegt hat, eine geladenenSchusswaffe und das Foto eines Fremden. Zudem erhält er den Auftrag,den Fremden zu töten. Andernfalls würde er sein Leben und das seinerTochter aufs Spiel setzen. Der Auftrag lässt den Ehemann, Vater undRechtsanwalt zum Mörder wider Willen werden, der keine andere Wahlhat, als alles zu riskieren, um seine Familie zu beschützen.Chosen ist der erste chinesische Film fürs Internet, der auf einemamerikanischen Drama beruht, das von einer Gruppe erfahrenerchinesische Filmemacher unter Einhaltung der höchsten Standards derBranche bearbeitet wurde.Zur Premiere des Online-Films am 7. Januar werden alle drei Teileam selben Tag auf beiden Plattformen im Stream zu sehen sein, was esfür einen in China produzierten Film so noch nicht gegeben habe, soYang Xianghua, Senior Vice President von iQIYI. "Solche Innovationenwerden sicherlich hilfreich für chinesische Produktionen sein, um aufdem internationalen Markt besser Fuß fassen zu können", sagte er.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/623322/Chosen.jpgPressekontakt:Yue Han+86-188-1310-4055374439140@qq.comOriginal-Content von: iQIYI, übermittelt durch news aktuell