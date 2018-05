Werbung im Web wirkt

wid Groß-Gerau – Wer sein Unternehmen oder seine Produkte werbewirksam präsentieren möchte, muss nicht zwingend auf klassische Kanäle wie TV, Radio oder Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften setzen. Werbung in Sozialen Medien verleitet so sehr zum Kauf wie Reklame in klassischen Medien.

Ganz vorne bei der Werbe-Wirkung ist Facebook: 24 Prozent der Internet-Nutzer in Deutschland haben schon einmal ein Produkt gekauft oder ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.