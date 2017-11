Werbewoche-Umfrage: Wie denken Sie über zielgruppenspezifische Werbung?

Zürich (ots) - Das Uvek will der SRG und privaten Radio- undFernsehveranstaltern mit einer Konzession künftig die Ausstrahlungvon zielgruppenspezifischer Werbung gestatten. Dieser Vorschlag istTeil des Revisionsentwurfs der Radio- und Fernsehverordnung (RTVV),über den aktuell diskutiert wird. Unzulässig sein soll solche Werbungaber vor, während und nach Sendungen für Minderjährige. Zudem darfsich diese Werbeform bei der SRG nicht an regionale Zielgruppenrichten. Wie denken Branchenvertreter über den Vorschlag und dieavisierten Einschränkungen? Die Werbewoche hörte sich beiBranchenvertretern um ...... und die Antworten lesen Sie in der heute erschienenenWerbewoche 19/2017, Werbewoche.ch.Pressekontakt:Anne-Friederike HeinrichChefredaktorin Werbewoche / Werbewoche BranchenreportsNeugasse 10, Postfach 1753, 8031 ZürichTelefon: +41 44 250 28 00f.heinrich@werbewoche.chOriginal-Content von: Werbewoche, übermittelt durch news aktuell