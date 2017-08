Werbewoche - Jetzt gibts was auf die Ohren

Zürich (ots) - Selten wurde über kaum mögliche journalistischeBerichterstattung - i.e. Sommerloch / Saure-Gurken-Zeit - so vielgeschrieben wie in diesen Sommermonaten. Alter Journalistentrick: Wernicht weiss, worüber er schreiben soll, schreibt darüber, dass ernicht weiss, worüber er schreiben soll ... und erfüllt damit dieAuflage «Minimalumfang».In der Schweiz passierte diesen Sommer gemeinerweise noch wenigerals sonst (worüber wir meistens froh sind und weshalb Zürich indieser Zeit besonders grossartig ist); einmal abgesehen vomKettensägen-Amokläufer in Schaffhausen, dem man an dieser Stelleeinen journalistischen Dank für das immerhin zwei Tage füllendeBerichtsmaterial aussprechen darf. Und Gott sei Dank kann man sich injedem Jahr auch immer auf den 1. August verlassen, an dem zwar auchimmer dasselbe passiert, aber wenigstens mit Würde. Dabei hätte derSommer endlich mal Raum geboten für lange aufgeschobeneHintergrundberichte, fesselnde Porträts, aufwendige Recherchen unddie Frage nach dem Eingemachten, kurz: für alles, wofür sonst imRedaktionsalltag kaum Zeit bleibt. Stattdessen: Ranglisten und heisseLuft. Schade.Für uns war das Sommerloch nur eine Tarnung. Während es nachaussen auch um uns still war, ohne gedruckte Werbewoche undNewsletter, haben wir innen fleissig gewerkelt, um Sie als treueAbonnenten mit Zusatznutzen zu beschenken. Eines der Ergebnisseunserer Sommerloch-Arbeit finden Sie bereits in dieser Ausgabe: dieWerbewocheâEUR¨ für die Ohren, erkennbar am roten Kopfhörer.In unserer Zeit und unserer Branche hat offenbar kaum noch jemandMusse, in Ruhe einen Printartikel zu lesen. Man hetzt von hier nachdort, rast von Pontius zu Pilatus, liest dabei rasch die Schlagzeilender zehn abonnierten Newsletter oder überfliegt ein 20Minuten. Dabeistecken dauernd die Kopfhörer in den Ohren oder das Radio läuft. Undwas dort herauskommt, ist zunehmend selten hörenswert.Dabei könnte so viel Spannendes von Ihren Ohren direkt in IhrGehirn dringen, Fachartikel aus der Werbewoche zum Beispiel,fachkundig recherchiert, gut und leicht verständlich geschrieben undvoller Hintergrundinformationen für Ihre tägliche Arbeit.Deshalb gibt es jetzt den Werbewoche-Podcast: Wir bringen Ihnenpro Printausgabe zwei Themen auf die Ohren, immer eine unsererTopstorys und einen Meinungsbeitrag. Ausserdem versorgen wir Sielaufend über unsere Website mit weiteren spannenden Inputs zumAnhören. So können Sie Ihre Zeit wieder sinnvoller nutzen; währendder Zugfahrt, im Auto oder im Flugzeug oder wo Sie sonst Ihre Ohrenweit offen haben.Die neuen Werbewoche-Podcasts sind ein zusätzlicher Service fürunsere Abonnenten, der ausgebaut wird, wenn er Ihnen gefällt.Ausserdem haben alle unsere Leser bis Ende dieses Jahres dieMöglichkeit, kostenlos bei der Werbewoche reinzuhören. Wie klingt dasin Ihren Ohren? Von wegen, im Sommer ist nichts los!Die ersten Podcasts anhören: Werbewoche.ch/stadtmarken;Werbewoche.ch/hundstageEditorial von Anne-Friederike Heinrich, Chefredaktorin, aus derWerbewoche 13/2017, die heute frisch erschienen ist.Pressekontakt:Anne-Friederike HeinrichChefredaktorin Werbewoche / Werbewoche BranchenreportsNeugasse 10, Postfach 1753, 8031 ZürichTelefon: +41 44 250 28 00f.heinrich@werbewoche.chOriginal-Content von: Werbewoche, übermittelt durch news aktuell