Werbeveranstaltung für den Tourismus zwischen Großbritannien und Hangzhou beginnt in London

London (ots/PRNewswire) - Die Tourismuskommission von Hangzhoupräsentierte eine Reihe von Tourismusprodukten, die dieEinzigartigkeit von Hangzhou hervorheben und individuelleReiseerfahrungen ermöglichen. Die Werbeveranstaltung verkündete auchden offiziellen Start der Online-Marketing-Aktivitäten zwischenHangzhou und Expedia; etwa 100 Reisevermittler, Medien- undKulturtourismusfachleute waren eingeladen.Bei der Werbeveranstaltung teilte der Vorsitzende der großenbritischen Reiseagentur China Britain Travel Group, Carey J Fletcher,als Vertreter der Reisebranche den aktuellen Stand des britischen undeuropäischen Tourismus-Marktumfelds mit, berichtete überHangzhou-Tourismus-Produkte und prognostizierte die zukünftigeEntwicklung von Hangzhou-Tourismus-Produkten. Eines der gezeigtenTourismus-Werbevideos, "Listening to Hangzhou" (Hangzhou zuhören),vermittelte den europäischen Reisevermittlern einen intuitivenEinblick in die Reisemöglichkeiten von Hangzhou. "HangzhouWorkmanship Apprentice - I learn skills in Hangzhou" (Lehrling vonKunstfertigkeiten aus Hangzhou - Ich lerne Fertigkeiten in Hangzhou)ließ viele britische Reisevermittler von ihren Stühlen aufspringenund nach Teilnahmemöglichkeiten an den Workshops fragen. In denvergangenen Jahren hatte sich die Tourismuskommission von Hangzhouzur Integration sozialer Ressourcen verpflichtet und fast 100 sozialeRessourcen in Tourismusprodukte verwandelt. Diese bieten den Kundeneine vielfältigere und kulturreiche Erfahrung, was im Einklang damitsteht, dass europäische Reisende das Leben der Einheimischen erlebenmöchten.Die Veranstaltung wurde von der Tourismuskommission von Hangzhouund Expedia Group Media Solutions organisiert, dem Werbezweig derExpedia Group, der Branchenexpertise und digitale Marketinglösungenbietet, die es Marken ermöglichen, Reisende zu erreichen, zu fesselnund zu beeinflussen. Expedia bietet den "Hangzhou Holiday Pick 'n'Mix Service" an. Nach Beantwortung einiger Fragen zu ihrenReisevorlieben erhalten die Besucher der Webseite Empfehlungen fürihren perfekten Urlaub. Ihnen wird eine individuelle Reiseroute durchHangzhou unterbreitet, die ihre Vorlieben und Interessenwiderspiegelt, und sie erhalten die Möglichkeit, ihre Reise überExpedia zu planen und zu buchen. Die Besucher können auch an einemGewinnspiel teilnehmen und eine Reise nach Hangzhou gewinnen.Die Kampagne verwendete außerdem Daten aus den Antworten vonBenutzern der Seite, um die Einstellung europäischer Reisender zuHangzhou und den vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt besser zuverstehen. Diese Informationen werden in einen Bericht einfließen,der zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres veröffentlicht werdenwird und es Hangzhou ermöglichen wird, das Verhalten von Reisendenaus dem zunehmend wichtigen europäischen Markt besser zu verstehen.Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:https://hangzhouholiday.expedia.co.uk/Die Teilnehmer werden zu ihren Reisevorlieben befragt, mit demZiel, eine Reiseroute durch Hangzhou zu erstellen, die den Interesseneuropäischer Touristen entspricht. Die Daten der Teilnehmer fließenaußerdem in einen Interessenbericht ein, der zu einem besserenVerständnis der Reisegewohnheiten europäischer Touristen beitragensoll, damit in naher Zukunft mehr europäische Touristen auf Hangzhouaufmerksam werden und dorthin reisen.Während der Veranstaltung teilte Andrew van der Feltz, SeniorDirector von Expedias Expedia Group Media Solution undVerantwortlicher für Europa, den Nahen Osten, Afrika und denAsien-Pazifikraum, Einsichten rund um das Reiseverhalten und dieReisegewohnheiten der Europäer und die Entwicklung derOnline-Marketing-Kampagne. Heutzutage ist die Landschaft allein nichtdas Hauptverkaufsargument für Hangzhou; Service undAllround-Einrichtungen entwickeln sich zum größten Verkaufsargumentfür europäische Reisende.Hangzhou engagiert sich für die Entwicklung der Stadt zu einemWelttourismus- und Freizeitzentrum und setzt auf internationalisierteSightseeing-Touren, Erholungsurlaube, kulturelle Erfahrungen undMessen, dieses "4-in1"-Modell für die Entwicklung einer neuenglobalen Struktur nutzend. Im Jahr 2017 reisten 4,02 MillionenTouristen nach Hangzhou, ein Anstieg von 10,7 % im Vergleich zumVorjahr. Unter ihnen befanden sich 545.900 europäische Touristen, 14% aller Touristen. Statistiken zeigen, dass Großbritannien zu einemder Top 10-Herkunftsländer für den Tourismus in Hangzhou gewordenist. Die Werbeveranstaltung ist auch eine wichtige Maßnahme zurStärkung des internationalen Einflusses der Tourismusmarken vonHangzhou geworden. Der Tourismusmarkt von Hangzhou wird mitSicherheit explosionsartig ansteigen.