Werbepartner profitieren von starker Werbewirkung im Sky Serienumfeld

Unterföhring (ots) -- Neue Studie belegt hervorragende Werbewirkung und hohesTransferpotenzial in Serien-Umfeldern auf Sky- Steigerung der Markenbekanntheit und des Relevant Set der werbendenMarke im Verlauf der Werbekampagne auf Sky- Ralf Hape, Sky Media: "Werbende Unternehmen profitieren durch diestarken Abstrahleffekte der Umfelder auf Sky und können dasWirkungspotenzial ihrer Kampagnen voll ausschöpfen."Unterföhring, 05. Dezember 2019 - Werbung im Serienumfeld wirkt: Dasist das Ergebnis einer von Sky Media in Auftrag gegebenenWerbewirkungsanalyse des Marktforschungsinstituts Consilium. Um dieWahrnehmung und den Erfolg des Werbepartners easyCredit im "Game ofThrones"-Umfeld auf Sky zu ermitteln, wurden über 8.000 SkyAbonnenten von Februar bis Mai 2019 in drei Wellen befragt. Alleabgefragten Werbewirkungsindikatoren erzielten einen positivenWerbeeffekt.Ralf Hape, Vice President Sales bei Sky Media: "Die Marke Sky stehtneben großartigem Live-Sport mittlerweile auch ganz klar fürerstklassigen fiktionalen Content mit Suchtcharakter. Mit unserenSerien liefern wir Werbekunden konsequent und kontinuierlichhochqualitativen Inhalt mit plattformübergreifend starker Reichweite.'Game of Thrones' ist der Beleg dafür, dass gerade auch fiktionaleInhalte Werbewirkung auf Top-Niveau schaffen können. WerbendeUnternehmen profitieren durch die starken Abstrahleffekte derUmfelder auf Sky und können das Wirkungspotenzial ihrer Kampagnenvoll ausschöpfen."Die StudienergebnisseeasyCredit profitiert durch die Werbepräsenz im Umfeld von "Game ofThrones" auf Sky und erzielt in allen relevantenWerbewirkungsindikatoren sehr gute Zuwächse.Das Niveau der gestützten Bekanntheit von easyCredit steigt im Laufeder Kampagne bei den "Game of Thrones"-Sehern an und erreichtinsgesamt eine Steigerung von zwölf Prozent. Das Relevant Setentwickelt sich ebenfalls positiv und liegt nach der Kampagneinnerhalb der befragten Zielgruppe um 17 Prozent höher als zuvor.Auch bei Vergleich von Werbe-Kennern mit Werbe-Nichtkennern ist einWerbewirkungseffekt spürbar: Das Relevant Set der Marke liegt beiWerbe-Kennern im Vergleich zu Werbe-Nichtkennern um 23 Prozent höher.Die gestützte Bekanntheit erreicht im Umfeld der "Game ofThrones"-Seher um 13 Prozent höhere Werte.Darüber hinaus belegt die Studie eine deutlich bessereKampagnen-Effektivität durch die Kombinationsbuchung von TV und VoD.Durchschnittlich erzielte easyCredit eine Steigerung von 48 Prozentaller Werbewirkungsindikatoren durch die Kombinationsbuchung aus TVund VoD im Vergleich zur TV-Buchung."Game of Thrones"-Seher auf Sky haben auch die Sky Originals "BabylonBerlin", "Das Boot", "Der Pass" und "8 Tage" gesehen sowie "TrueDetective".Methodik:Die Studie wurde in Deutschland vom MarktforschungsunternehmenConsilium mit über 8.000 Sky Abonnenten mit Entertainment-Paketmittels Online-Befragung im Umfeld der Ausstrahlung der finalenStaffel "Game of Thrones" durchgeführt. Die drei Befragungswellenfanden im Februar, April und Mai 2019 statt.Über Sky Media:Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkterin Deutschland und verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 39exklusiven TV-Sendern, die Vermarktung des mobilen Service Sky Go,des Abrufdiensts On Demand sowie der Onlineplattform skysport.de undsky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege -TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Media im Markt Maßstäbefür die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt alseiner der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle derZukunft. Als Tochterunternehmen der Sky Deutschland GmbH ist SkyMedia Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited. Mehr Infos unter www.skymedia.desowie auf Twitter, Facebook und Instagram.