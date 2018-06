Werbemasche Turbo-LTE: Worauf es wirklich ankommt

Berlin (ots) - Telekom, Vodafone und O2 lassen sich ihre schnellenLTE-Tarife teuer bezahlen. Rund 160 Euro im Jahr können Verbrauchersparen, wenn sie stattdessen einen etwas langsameren aber deutlichgünstigen LTE-Tarif vom Discounter abschließen. Im Alltag merkenSmartphone-Kunden kaum einen Unterschied zwischen den teurenPremiummarken mit Turbo-LTE und den preiswerten Drittanbietern mitbis zu 50 Mbit/s. Denn die Spitzenwerte von 300 bis zu 500 Mbit/swerden ohnehin nur in den seltensten Fällen erreicht.Finanztip-Recherchen ergaben, dass die günstigeren LTE-Angebote nichtimmer als solche gekennzeichnet sind. Hinter Umschreibungen wie"Highspeed-Option" verstecken sich oftmals preiswerte LTE-Tarife vomDiscounter.Noch immer surfen Nutzer von mehr als 20 Millionen Smartphones,Tablets und Surfsticks im langsamen Vorgängernetz (UMTS). Was vieleKunden nicht wissen: LTE bringt ein zusätzliches, modernes Netz mitstabilerem Handyempfang beim Surfen und einer besseren Sprachqualitätfürs Telefonieren. "Die neuen Discount-Tarife mit LTE sind ein guterAnlass, den eigenen Handytarif aufzuwerten", empfiehlt Daniel Pöhler,Mobilfunkexperte bei Finanztip. Lange gab es preiswerte LTE-Tarifevon Discountern nur im Netz von Telefónica (O2). Doch seit Kurzemhaben auch Telekom und Vodafone ihre schnellen Netze fürDrittanbieter geöffnet. Discount-Kunden merken oftmals keinenUnterschied zu den Premiummarken. Aktuelle Recherchen von Finanztipzeigen, dass Telefónica und Telekom die Tarife von Discounterngleichberechtigt behandeln. Auch bei Vodafone gibt es derzeit keineHinweise, dass Discount-Tarife künstlich benachteiligt werden.Mit LTE surfen für 160 Euro weniger im JahrMit den LTE-Tarifen vom Discounter lässt sich ordentlich Geldsparen: zum Beispiel mit dem Tarif "Allnet Flat 2000" mit"Highspeed-Upgrade" von Klarmobil. Dieser ist über 160 Euro im Jahrgünstiger als der ähnliche Tarif der Telekom "Magentamobil Start S".Auch beim Discounter können Kunden das schnelle LTE-Netz der Telekomnutzen. Doch weder Telekom noch Klarmobil sprechen das offen aus."Wer ausdrücklich LTE will, soll wohl die teuren Tarife direkt vomNetzbetreiber nehmen - das ist wahrscheinlich derMarketing-Schachzug, der dahintersteckt", erklärt Daniel Pöhler."Doch unsere Recherchen haben eindeutig ergeben, dass mindestensCongstar, Klarmobil und Otelo LTE-fähige Tarife anbieten - und das inden guten D-Netzen von Telekom und Vodafone."Der LTE-Geschwindigkeitsrausch nimmt immer neue Höhenflüge anDie teuren Tarife der Netzbetreiber unterscheiden sich von denender Discounter nur noch durch ein höheres LTE-Tempo. Im Alltag istdieser Unterschied meist nicht relevant. "Die maximalenLTE-Geschwindigkeiten zeigen eher, was technisch möglich ist, als wasim Alltag auf dem Handy ankommt", sagt Experte Pöhler. Doch selbstein Bruchteil des Turbo-Tempos reicht, um stabil und zuverlässig zusurfen. Fantastische Spitzenwerte von bis zu 500 Mbit/s, wie sieVodafone anpreist, sind praktisch nie notwendig."Mobilfunk-Discounter beschränken das LTE-Tempo häufig auf 50Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Doch auch diese Geschwindigkeit reichtbei Weitem, um unterwegs zu surfen, Musik aus dem Internet zu hörenund selbst Filme online zu streamen." Um einen Film ruckelfrei aufdem Smartphone zu schauen, braucht es beispielsweise etwa 3 bis 4Mbit/s.Weitere Informationenhttps://www.finanztip.de/mobiles-internet/lte/https://www.finanztip.de/handytarife/lte-tarife/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Verbraucher-Ratgeberrund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichenFinanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geldzu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren dieFinanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers undbieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosenAngebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als300.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-JosefTenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucheraktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit überEnergie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern.Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großenFinanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchernaustauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip), Twitter(https://twitter.com/Finanztip), Xing(https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und im Finanztip-Feed(http://www.finanztip.de/feed.Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell