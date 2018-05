Werbefreies Social-Media-Netzwerk Vero und Global Charity Partners lancieren gemeinsam Donate Now

London (ots/PRNewswire) - Vero, eine schnell wachsendeSocial-Media-Plattform, die ein beispielloses, komplett werbefreiesSocial-Networking-Erlebnis ohne massenhaftes Data-Mining bietet, hatheute gemeinsam mit Global Charity Partners einen Donate Now-Buttonin der Vero-App eingeführt, mit dem die Nutzer direkt undgebührenfrei an Wohltätigkeitsorganisationen spenden können. DieNutzer können in der Vero-App eine Wohltätigkeitsorganisation suchenund durch Antippen von Donate Now per Apple Pay oder Kreditkartebezahlen. Vero erhebt für Donate Now-Spenden keine Gebühren. Dergesamte Betrag kommt der Wohltätigkeitsorganisation zugute. DerButton erscheint auf speziellen Posts, die von denWohltätigkeitsorganisationen geteilt werden.Unter der neuen Partnerschaft können Vero-Nutzer derzeit an diefolgenden Wohltätigkeitsorganisationen spenden: amfAR, AmericanFoundation for Suicide Prevention und Children with Cancer UK. Veroplant in den kommenden Wochen die Liste derWohltätigkeitsorganisationen zu erweitern. Wer spenden möchte, kanneinfach Vero vom Apple App Store oder auf Google Play herunterladenund eine der Wohltätigkeitsorganisationen auswählen.Vero hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu verbessern -angefangen mit den sozialen Medien. Vero ist eine Plattform mitintegriertem Framework, die auf dem Subskriptionsmodell basiert undNutzern die Kontrolle darüber gibt, mit wem sie Inhalte teilen. Veroist frei von Werbung und betreibt kein Data-Mining. Darüber hinausgibt Vero keine Informationen an Dritte weiter. Die Nutzerprofitieren von einem Social-Networking-Erlebnis, das sich echtanfühlt, und haben die Gewissheit, dass ihre personenbezogenen Datensicher sind.Die ersten eine Million Nutzer konnten sich über eine lebenslange,kostenloste Vero-Subskription freuen. Das Unternehmen hat das Angebotjüngst bis auf weiteres auf alle neuen Nutzer ausgeweitet. Der DonateNow-Button findet sich neben dem Buy Now-Button, mit dem man auf Verotolle Artikel kaufen kann, beispielsweise die Erstausgabe des Buchs"Prince Pre Fame", einzigartige Oliver Spencer-Artikel sowie Ausgabenvon Clash Magazine, Schön Magazine und Greg Williams Magazine. Zukaufen gibt es auch Brillen von Banton Frameworks und Schmuck vonKristine Cabanban.Vero gibt es weltweit als kostenlosen Download im Apple App Storeund auf Google Play.www.vero.coAnsprechpartner für Medien: Eva BandolaTrident DMGebandola@tridentdmg.com 630-956-1776Original-Content von: Vero, übermittelt durch news aktuell