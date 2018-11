Werbefilm für die Stadt Wuhan mit atemberaubendem Auftritt für East Lake

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Eine Werbefilm für diezentralchinesische Stadt Wuhan, der im Rahmen der China InternationalFriendship Cities Conference im November präsentiert wurde und unteranderem den East Lake im Herzen der Stadt vorstellt, hat sich aufpopulären chinesischen Video-Plattformen wie Yangtze River Daily,Xinpianchang, Hubei TV und Wuhan Broadcasting and Television alsRenner erwiesen. Am 16. November mittags war das Video bereitsinsgesamt 100.000 Mal abgespielt worden, und mehr als 1.000 Zuschauerhaben ihre Kommentare gepostet.Videomaterial in Sendequalität und hochauflösende Bilder findenSie in der Multimedia-Pressemitteilung:http://news.medianet.com.au/xinhua/promo-video-wuhan-east-lake-makesZum Kreativteam für das Video zählt Li Sheng, ein erfahrener Autorund Regisseur, der auch den Text für das Wuhan-Promovideo verfassthat. Li, 74, hatte sich seit April jede Woche zum East Lake begeben,um sich inspirieren zu lassen, und nach sechsmonatiger Feinarbeitseinen 1.768 Schriftzeichen umfassenden Artikel für das Videofertiggestellt. Shu Bangxin, Experte für klassisches Chinesisch,bezeichnete die Texte als klassische Schreibkunst, die zum East Lakesogar noch besser als die zur Stadt Wuhan. Li schrieb mit all derLiebe, die er für die Stadt hat. Deng Siming, ein Geschichtsexperte,äußerte sich ebenfalls sehr positiv zu den Worten, die Li gefundenhat.Zhang Wen, Enkelin von Zhou Cangbai, der den East Lake Park schuf,und Tochter der berühmten chinesischen Sopranistin Zhou Xiaoyan,schickte ihre Glückwünsche in den frühen Morgenstunden des 16.Novembers an Li, und wiederholte dabei drei Mal, wie wunderschön dasWerk ist. Sie erklärte, Lis Worte seien so anrührend und herzlich underfüllten sie mit Stolz. Sie hatte dem See im April einen Besuchabgestattet und den Park dabei kaum wiedererkannt. "Das Promovideoist ein sehr gut geeigneter Weg, Geschichten zu erzählen, und mehrMenschen über den East Lake und Wuhan als Ganzes zu informieren".Fotograf Guo Dagong, ein Neffe von Zhou Xiaoyan, sagte, die Worteund Bilder ergänzten sich gegenseitig und "erfüllten die Zuschauermit grenzenloser Imaginationskraft"."Ich hatte keine Ahnung, dass es in Wuhan einen derart wunderbarenSee mitten in der Stadt gibt, er erinnert mich an den Film Avatar",kommentiert ein Zuschauer. "Viele Aufnahmen waren ganz neu für mich,obwohl ich schon seit vielen Jahren hier wohne. Wo haben dieKameraleute all diese brandneuen Perspektiven herbekommen?", stauntein anderer Zuschauer.Als Kamera- und Produktionsteam zeichnet Huke Imageverantwortlich. Die in den 1980er und 1990er Jahren geborenenMitarbeiter verfügen in der Mehrheit über Studien- und Filmerfahrungim Ausland, Song Xiaohu, Regisseur und Videofilmer, hat bereitsPromovideos für Russland, Rumänien, Malaysia und Indonesien gedreht.Er sagte, dass sein Team von über 60 Mitgliedern für nahezu ein Jahrin die Umgebung des East Lake eingetaucht sei. Zum Einsatz kamenKinofilmausrüstung im Wert von über einer Million und Sprecher, diefür die BBC arbeiten. Es wurde außerdem eine englische Versionerstellt, um es die Ausstrahlung im Ausland zu erleichtern."Viele dieser wertvollen Szenen sind rar und nicht oft zu sehen,da sie unter besonderen Wetterbedingungen und zu besonderen Zeitenaufgenommen wurden. Das Filmteam musste oft in den frühenMorgenstunden oder bis weit nach Einbruch der Dämmerung warten.Einige Momentaufnahmen mit speziellen visuellen Effekten waren nurfür wenige Minuten möglich. Wolkenschatten können zum Beispiel nurerfasst werden, wenn die Luft kristallklar ist, und um Nebelschleiereinzufangen, muss man sich bis nach Sonnenuntergang gedulden",erklärte er.Das Wuhan-Promovideo hat, wie es der Verwaltungsausschuss für denEast Lake ausdrückte, die 3.500-jährige Geschichte der Stadt auf1.500 Schriftzeichen konzentriert, und zwar aus der Perspektive destäglichen Wandels, während der Promofilm für den East Lake das "grüneHerz" von Wuhan zeigt, das die Harmonie von Mensch und Natur, Stadtund See widerspiegelt. Dank seines "grünen Herzens" erstrahlt Wuhannoch heller, als eine Stadt der Brücken, eine Stadt der Wälder, eineStadt der Universitäten. Wuhan, das 2019 die Militärweltspiele (2019Military World Games) ausrichtet, hat es erneut geschafft, die Weltmit seinem Image zu überraschen.Pressekontakt:Herr Cao Tel: +86-10-6307 4558.Original-Content von: The Management Committee of the East Lake, übermittelt durch news aktuell