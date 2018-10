München (ots) -Mit der Entwicklung der Werbeeinnahmen lokaler privater Hörfunk-und TV-Anbieter in Bayern geht es aufwärts. Im lokalen Hörfunk sinddie Werbeerlöse inklusive Sponsoring von 87,7 Millionen Euro 2016 auf90,4 Mio. Euro in 2017 gestiegen. Auch die Lokalfernsehanbietererzielten 2017 eine Steigerung der Werbeeinnahmen um fünf Prozent auf14,8 Mio. Euro. Weitere zentrale Ergebnisse aus der im Auftrag derBLM erhobenen Goldmedia-Studie "Wirtschaftliche Lage der privatenRundfunkanbieter in Bayern 2017/2018" können ab heute online unterhttps://www.blm.de/aktivitaeten/forschung/wirtschaftliche_lage.cfmabgerufen werden.BLM-Präsident Siegfried Schneider sieht die aktuellenStudienergebnisse als Beleg für die "stabilen Verhältnisse" derprivaten Rundfunkanbieter in Bayern. Insbesondere die wirtschaftlicheSituation der Radiostationen sei mehr als zufriedenstellend: DieGesamterträge der privaten Hörfunkanbieter (lokal, landes- undbundesweit) sind 2017 von 159 Mio. auf 166 Millionen Euro gestiegen.Das entspricht einem Kostendeckungsgrad von 118 Prozent. Für 2018erwarten die Hörfunkmacher in Bayern ein gutes Geschäft mit einemKostendeckungsgrad von 117 Prozent. Die Gesamterlöse des lokalenHörfunks lagen 2017 bei 105,9 Mio. Euro bei einem Gesamtaufwand von91,5 Mio. Euro.Die lokalen Fernsehanbieter ohne Spartenprogramme erzielten imvergangenen Jahr inklusive Förderung Einnahmen in Höhe von 38,9 Mio.Euro bei einem Gesamtaufwand von 38,5 Mio. Euro. Sie erreichten damiteinen Kostendeckungsgrad von 101 Prozent. Die gestiegenen Werbeerlösesind u.a. auf höhere Einnahmen durch Online-Werbung zurückzuführen.Was die Beschäftigungslage betrifft, ist der Anteil derFestangestellten im privaten Hörfunk im vierten Jahr in Folgegestiegen, und zwar auf 65 Prozent Ende 2017. Insgesamt waren imvergangenen Jahr 1.849 Personen bei den privaten Hörfunkanbietern(bundesweit, landesweit und lokal) beschäftigt, ein leichter Rückganggegenüber 2016 (1.859). Im privaten lokalen und landesweitenFernsehen waren es insgesamt 792 Beschäftigte, der Anteil derFestangestellten lag bei 67 Prozent.Erstmals sind in der Studie in Kooperation mit dem MediennetzwerkBayern Standortfaktoren bewertet worden. Im Rahmen dieser Abfragestuften die Radio- und TV-Anbieter die Vernetzung innerhalb derBranche und die Ausbildungsqualität am Medienstandort Bayern alsbesonders positiv ein. Verbesserungsbedarf sahen sie hingegen bei derVerfügbarkeit von Fachkräften in Bayern.Pressekontakt:Bettina PregelStellv. PressesprecherinTel. (089) 63808-318bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell