Baden-Baden (ots) -Ab 27. August wird montags im SWR Fernsehen gemalt: In der erstenFolge der Neuauflage von "Die Montagsmaler" begrüßt Moderator GuidoCantz die prominenten Rategäste Ingo Nommsen, Nathalie Lumpp, JochenSchropp und Tina Ruland. Sie treten an gegen vier Kinder undErwachsene des "Musikvereins Bettringen 1900 e. V." ausSchwäbisch-Gmünd. In fünf spannenden und temporeichen Runden geht esums Malen und Raten. Dabei wird nicht nur viel gelacht, dieKandidatinnen und Kandidaten können auch Geld für ihren Vereingewinnen. Die prominenten Gäste spielen für ein Projekt derKinderhilfsorganisation "Herzenssache e. V.". "Die Montagsmaler"werden ab 27. August jeweils montags um 22:45 Uhr im SWR Fernsehenausgestrahlt. Ob Hund, Katze oder Maus auch diesmal wieder mit dabeisind?Promis und Vereine raten um die WettePublikumsliebling Guido Cantz präsentiert nach 22 Jahren die ersteFolge der neuen "Montagsmaler". Wieder dreht sich alles um die Frage:Wer malt und rät am besten? Vier Prominente treten gegen achtKandidatinnen und Kandidaten an, jeweils vier Kinder und vierErwachsene, die ein gemeinsames Hobby oder eine Mitgliedschaft ineinem Verein verbindet. In jeder Sendung tritt dabei ein neuesPromiteam gegen einen Verein aus dem Südwesten an. Die Teamsversuchen, so viele gezeichnete Begriffe oder Redewendungen wiemöglich zu erraten. In der Finalrunde, in der die Prominenten gegenein gemischtes Team aus Kindern und Erwachsenen antreten, werden diezuvor erworbenen Punkte in Geld für den Verein oder für einen gutenZweck umgewandelt.Sendungen:"Die Montagsmaler" ab Montag, 27. August, 22:45 Uhr, SWR FernsehenFotos unter www.ardfoto.de