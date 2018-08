München (ots) -Der TV-Modelwettbewerb für kurvige Frauen- Ausstrahlung: Donnerstag, 9. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIFür die letzte Casting-Sendung machen sich erneutvielversprechende Kandidatinnen auf den Weg nach Düsseldorf. Zeigendie jungen Frauen Kampfgeist und setzen sich durch oder wird derLaufsteg für manche zur Stolperfalle?Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und OliverTienken erwarten erneut gespannt das Eintreffen der Kandidatinnen.Bisher kennen die Juroren die jungen Frauen nur von ihrenBewerbungsfotos. Direkt vor dem Auftritt erfährt die Jury durch einekurze Sprachnachricht mehr über die Kandidatin. Wer ist sie? Was hatsie geprägt? Was hat sie so stark und selbstbewusst gemacht, dass siesich heute traut, ihre Kurven vor die Jury zu präsentieren?Die Kandidatinnen müssen sich jedoch entscheiden, wie viel siewirklich von ihren Kurven zeigen wollen. Ihr Outfit für den erstenAuftritt vor den Juroren wählen sie entweder aus der Strand- oder derRed-Carpet-Boutique. Nur die Bewerberinnen, die mindestens drei dervier Juroren überzeugen können, qualifizieren sich für den Recall.Dort treten sie erstmals in Gruppen an. Damit sie sich beimgemeinsamen Walk nicht auf die Füße treten, müssen sie eineChoreographie einstudieren.Die wenigen freien Plätze möchten sich unter anderem folgendeKandidatinnen sichern. Pamiche (25) aus Gelsenkirchen trug bis vordrei Jahren Konfektionsgröße 34, heute ist sie eine 40/42 und fühltsich damit viel wohler. Ganz unbefangen geht sie dennoch nicht aufden Laufsteg, denn ihre Eltern sind von Pamiches Model-Ambitionenwenig begeistert.Als Kind begann Andy (27) aus Hamburg mit dem Ballettunterrichtund hatte mit Vorurteilen zu kämpfen: "Ich war eine kurvige Ballerinaund da musste man früh lernen selbstbewusst zu sein." Sie ließ sichnicht von ihrem Weg abbringen und ist heute professionelle Tänzerinund Choreographin.Deutschlands erfolgreichstes Curvy Model Angelina Kirsch ist fürJessica (23) aus Schwerin sofort Feuer und Flamme. Und JanKralitschka weiß warum: "Das Gesicht ist der Hammer!" Doch auf demCatwalk läuft es nicht ganz so rund für die passionierte Reiterin."Das war Mist!", fasst Oliver Tienken die Laufsteg-Performancezusammen. Angelina Kirsch muss für ihre Favoritin kämpfen."Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig.": Neue Folge amDonnerstag, den 9. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIÜber "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig"Immer mehr renommierte Modemarken produzieren inzwischen Fashionin "großen Größen". Die Branche braucht ständig neue Gesichter undModels mit "Sanduhrsilhouette" haben beste Aussichten auf eine steileKarriere. Mit dem TV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel - Echt. Schön.Kurvig." bietet RTL II ihnen die Chance ihres Lebens und zeigt, dasssich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Die JurorenAngelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und OliverTienken begleiten die Kandidatinnen bei typischen Aufgaben undHerausforderungen aus dem Curvy Model Business. Jede Woche sinkt dieZahl der Hoffnungsvollen, bis im großen Finale für eine von ihnen dieErfolgskurve in ungeahnte Höhen schießt. Doch der Weg zum Sieg isthart und auch für Curvy Models gilt: Disziplin ist Grundvoraussetzungfür eine steile Karriere und nicht jede Kandidatin hat das Zeug zumModel.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell