Wer wirft den ersten Stein? / bpa-Präsident Bernd Meurer warnt eindringlich vor einfachen Schuldzuweisungen

Berlin (ots) - Jeden Tag kann sich das folgende Beispiel an jedem Ort in Deutschland wiederholen: Ein Physiotherapeut mobilisiert den Bewohner eines Pflegeheimes während des Krankenhausaufenthalts, der Bewohner wird nach Abschluss der Behandlung wieder in das Pflegeheim verlegt. Weder der Physiotherapeut noch der Bewohner haben Fieber, Husten oder bekannten Kontakt zu infizierten Personen. Wenige Tage später wird das Pflegeheim vom Krankenhaus darüber informiert, dass der Therapeut positiv getestet wurde. Daraufhin wird auch der Bewohner positiv getestet, war aber in den vergangenen Tagen mobil. Zwei von drei Bewohnern eines Pflegeheims leiden an Demenz. Neben der fehlenden, aber dringend benötigten zusätzlichen Schutzkleidung setzt die oft mangelnde Einsichtsfähigkeit der Umsetzung von klugen Quarantäneempfehlungen enge tatsächliche Grenzen.Der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer, warnt eindringlich vor einfachen Schuldzuweisungen, die allzu häufig den faden Beigeschmack haben, hier wolle sich jemand absichern zulasten derjenigen, die vor Ort tatsächlich mit der Situation konfrontiert sind. "Wer wirft mit welchem Recht hier den ersten Stein?"