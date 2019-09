Wer wird die nächste Revolution führen?

WienKlagenfurt (ots) - TEDx Talk online nowDer Wiener Futurist und Speaker Xerxes Voshmgir analysiert im TEDx Talkscharfsinnig die aktuelle Revolution - die Verschmelzung von Mensch und Maschine- und fordert die Zuhörer/innen mit innovativen Gedanken zu möglichenZukunftsszenarien in einem post-kapitalistischen Wirtschaftssystem.Das Revolutionäre ist dem 41-jährigen Xerxes Voshmgir tatsächlich in die Wiegegelegt worden, erblickte er doch während der iranischen Revolution das Licht derWelt. Ein derartiger Start ins Leben prägt und formte das weitere Leben und Tundes Vordenkers, Sinnsuchers und Speakers. Aktuell ist es die "superhumanrevolution", die Verschmelzung von Mensch und Maschine, die Voshmgir analysiertund weiterdenkt.In seinem TEDx-Talk, den er bei der TEDxKLU in Klagenfurt begeisterten Zuhörernpräsentierte, rekapituliert er gekonnt die bedeutsamen revolutionären aktuellenVeränderungen und Entwicklungen. Dabei analysiert er scharfsinnig ArtificialIntelligence (AI) als nächsten Schritt in der menschlichen Evolution und stelltdie große Frage, die mit den revolutionären Veränderungen einhergeht: WelcheRegeln wollen wir in der AI programmiert haben?Neues Zeitalter - neues WirtschaftssystemZwar gilt in der Robotik als oberste Maxime, dass Maschinen nicht dem Menschenschaden dürften. Doch zerstört die menschgemachte Ökonomie, der Kapitalismusverlässlich den Planeten. Voshmgir legt in seinen TEDx-Talk die Fährte zuGedankenexperimenten, wie neue Regeln für ein neues zukünftigesWirtschaftssystem formuliert werden könnten. Er folgt damit argumentativ dergleichen Linie - wie seine Schwester und renommierte Kryptoökonomin SherminVoshmgir, die erst kürzlich ein Buch zur Token-Ökonomie veröffentlicht hat.Beide propagieren eine Ökonomie, die nicht mehr durch Profit, sondern durchPurpose, also Zweck und wahres bedeutsames Handeln definiert würde. EinBlockchain-basiertes post-kapitalistisches Wirtschaftssystem, das unabhängig vomaktuellen System gedacht, erfunden und gelebt werden könne.Xerxes Voshmgir fordert in seiner Rede die Zuhörer/innen heraus, lässt sie tiefin seine futuristischen Gedankenwelt eintauchen und man kommt nicht umhin selbstein wichtiger Teil der neuen Welt sein zu wollen.YouTube Link TEDx Talk: https://www.youtube.com/watch?v=07gSth98mAgXerxes Voshmgir wurde 1978 im Iran geboren und studierte Philosophie, Politikund Volkswirtschaft in England (PPE) und war danach als Consultant tätig. 2015gründete er Metamorphosers - ein Kollektiv an Denkern und Pionieren, dieinnovative Projekte begleiten und neu denken. Voshmgir ist ein Mitglied desThink Tanks "Viennese Thinker Circle". www.xerxes.re (http://www.xe/)Kontakt:Xerxes VoshmgirEmail:x@xerxes.reTelnr: +43/699/13570707Original-Content von: Metamorvosicum KG, übermittelt durch news aktuell