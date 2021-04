Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In ein paar Monaten wird Tim Cook sein 10-jähriges Jubiläum als CEO von Apple (WKN:865985) feiern. Steve Jobs war bereits im August 2011 aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme zurückgetreten und hatte Cook zu seinem Nachfolger ernannt. Jobs starb nur wenige Monate später nach einem langwierigen Kampf mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. In einem kürzlich geführten Interview mit der New York Times räumte Cook (der letztes Jahr 60 Jahre alt wurde) ein, dass er wahrscheinlich nicht mehr für weitere 10 Jahre Apple-CEO sein wird, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Pläne für seinen Ruhestand gibt.

Das alles führt zu einer unvermeidlichen Frage in den Köpfen der Investoren: Wer wird der nächste CEO von Apple?

Wird es Jeff Williams?

Apples Senior Leadership Team besteht hauptsächlich aus Unternehmensveteranen, die jeweils seit Jahrzehnten im Unternehmen sind. Obwohl es nicht viele moderne Präzedenzfälle gibt, scheint es sicher, dass Apple einen internen Kandidaten wählen würde, der die Kultur des Mac-Herstellers lebt und atmet, anstatt eine externe Führungskraft zu engagieren.

Vor einiger Zeit wurde Scott Forstall für die Rolle des CEO gehandelt, aber Cook feuerte den ehemaligen Software-Chef 2012 wegen des katastrophalen Starts von Apple Maps – Berichten zufolge aufgrund von Forstalls mangelnder Bereitschaft, Verantwortung für das Debakel zu übernehmen. Es wurde auch immer wieder über den ehemaligen Designchef Jony Ive als CEO spekuliert. Allerdings verließ Ive den Tech-Giganten aus Cupertino, um 2019 seine eigene Design-Firma zu gründen (deren größter Kunde Apple ist), und er war nie daran interessiert, CEO zu werden.

In letzter Zeit gab es Hinweise darauf, dass Apple den COO Jeff Williams als nächsten CEO in Betracht zieht. Als langjähriger Leutnant von Cook kennt Williams das Management von Apples ausufernden globalen Operationen, was angesichts der schieren Größe entscheidend ist. Es ist erwähnenswert, dass Cook auch als Apple COO diente, bevor er 2011 CEO wurde. Laut Mark Gurman von Bloomberg wird Williams weithin als Cooks Nachfolger angesehen.

Heutzutage ist die Fähigkeit, mit Zulieferern zu verhandeln, den Vertrieb zu koordinieren, die Logistik in der Lieferkette zu jonglieren und Zehntausende von Mitarbeitern zu managen, wohl wichtiger für Apples Umsetzungsfähigkeit als sich das nächste visionäre Produkt auszudenken.

Das soll nicht heißen, dass es Williams in der Produktabteilung mangelt, da er derzeit die Entwicklung der Apple Watch anführt und die digitale Gesundheitsstrategie überwacht. Der COO hat außerdem kürzlich zusätzliche Verantwortung bei der Leitung von Apples Weltklasse-Designteam übernommen, als Ive das Unternehmen verließ, und ist Berichten zufolge mehr in die Produktentwicklung involviert als Cook derzeit.

Als Fitness-Enthusiast erfreut sich Cook einer ausgezeichneten Gesundheit und plant, noch einige Jahre CEO zu bleiben, so das Interview. Apple sollte also genügend Zeit haben, um seine Nachfolgeplanung abzuschließen.

