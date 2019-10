Unterföhring (ots) -Welcher Prominente meistert den harten Weg von den erstenvorsichtigen Schritten auf dem Eis bis zur perfekten Eistanz-Kür? Wererwärmt mit seinen Performances die Herzen der Zuschauer und derJuroren? Wer tanzt sich trotz Strapazen zum Sieg? Zehn Prominentewagen sich in der zweiten Staffel von "Dancing on Ice" ab 15.November, immer freitags um 20:15 Uhr, gemeinsam mit ihrenProfi-Eiskunstlauf-Partnern auf das eisglatte Parkett - live in SAT.1und auf Joyn.Diese zehn Prominenten tanzen auf Schlittschuhen auf dem EisSchauspielerin Jenny Elvers (47) steht als Powerfrau mit Ehrgeizseit Jahren im Rampenlicht - jetzt tauscht die 47-Jährige den rotenTeppich gegen das Eis ein und will nach ihren Hochs und Tiefs imLeben die Schlagzeilen durch elegante Tänze auf dem Eis bestimmen.Model und Moderatorin Klaudia mit K (23) begeisterte bei"Germany's next Topmodel" als liebenswerter Tollpatsch - wird sie mitHaltung und Eleganz das Eis zu ihrem Laufsteg verwandeln?Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21) wurde bekanntals Bibi Blocksberg in "Bibi & Tina" - bei "Dancing on Ice" will die21-Jährige auch ganz ohne Hexenkraft verzaubern.Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (40) weiß sich alsSpitzensportlerin mit ihrer Disziplin und Ausdauer zum Triumph zukämpfen - bei "Dancing on Ice" muss die Mannschaftssportlerin jetztalleine unter Beweis stellen, auf dem eisigen Platz das Tanzbeinschwingen zu können."Bachelorette" und Influencerin Nadine Klein (34) will bei"Dancing on Ice" von der einstigen Rosenkönigin zur Eisprinzessinwerden - dabei könnte der 34-Jährigen ihre Leidenschaft für Ballettund Hip-Hop behilflich sein, um auf dem Eis gegen ihre Konkurrentenzu bestehen.Selfmade-Millionär Jens Hilbert (41) weiß: Von nichts kommtnichts. Der Paradiesvogel wurde durch seinen Perfektionismus zumerfolgreichen Geschäftsmann. Zielstrebig endete auch seineHeldenreise als Zuschauerliebling bei "Promi Big Brother" 2017, alsder 41-Jährige das Haus als Sieger verließ. Wie wird er seinenEhrgeiz aufs Eis übertragen?Sänger Joey Heindle (26) erfuhr nach seinem Auszug bei "Promi BigBrother" 2019 von seiner "Dancing on Ice"-Teilnahme - und in seinenEistänzen wird viel Liebe stecken: Joey wird zusammen mit seinerLebenspartnerin Ramona auf dem Eis stehen, die ihn alsProfi-Eiskunstläuferin trainiert.Moderator Peer Kusmagk (44) weiß als eloquenter Entertainer injeder Show zu überzeugen. Den Dschungel verließ er als König, bei"Adam sucht Eva" gewann er das Herz seiner heutigen Frau JanniHönscheid. Auf der Eisfläche will der 44-Jährige jetzt ebenfallsseine souveräne Coolness beweisen.Schauspieler Eric Stehfest (30) hat es für "Gute Zeiten, schlechteZeiten" vor die Kamera gezogen statt aufs Eis - dabei könnte dem30-Jährigen der Sport durchaus im Blut liegen: Erics Mutter war inder damaligen DDR Eiskunstläuferin. Wird Eric Stehfest jetzt alsHobby-Eisläufer voll und ganz in die Eistanzwelt eintauchen?Topmodel André Hamann (32) gehört zu den erfolgreichsteninternationalen Männermodels und gründete inzwischen sein eigenesModelabel - bei "Dancing on Ice" will der 32-Jährige jetzt beweisen,dass er auch auf dem Eis eine gute Figur macht.Mehr Prominente, mehr "Dancing on Ice"SAT.1 zeigt den Auftakt des großen Live-Events am Freitag, den 15.November und eine zusätzliche Ausgabe am Sonntag, den 17. November,ebenfalls live um 20:15 Uhr. Die zweifache Olympia-Siegerin KatarinaWitt, Erfolgs-Unternehmerin und Tänzerin Judith Williams sowieEiskunstlauf-Kommentator und Deutscher Meister Daniel Weiss bewertendie Eistänze der Prominenten und ihrer Profi-Eiskunstlauf-Partner.Durch die SAT.1-Liveshow führen Marlene Lufen und Daniel Boschmann.Tickets für die Liveshows sind ab sofort unterhttps://tvtickets.de/info.php?show=DOI erhältlich.Produziert wird "Dancing on Ice" von ITV Studios Germany."Dancing on Ice" - ab 15. November, immer freitags um 20:15 Uhrund zusätzlich am Sonntag, 17. November, um 20:15 Uhr live in SAT.1und auf JoynHashtag zur Show: #DancingOnIceBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra Dandl, Kevin KörberTel. +49 89 9507-1169, -1187Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comKevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell