Köln (ots) -Sie überzeugten Jury und Publikum und stehen nun kurz vor dem Titel:Fünf Chöre aus Nordrhein-Westfalen haben es ins Finale von "Der BesteChor im Westen" geschafft. Sie kommen aus Köln, Aachen, Bonn,Duisburg und dem Hochsauerland - und sie alle wollen den Titel unddas Preisgeld von 10.000 Euro. Die Sängerinnen und Sänger haben nochbis Freitag Zeit, an ihrem Auftritt in der Casting-Show zu feilen;das WDR Fernsehen überträgt am 14. Dezember ab 20.15 Uhr live aus demTV-Studio in Köln-Bocklemünd.Das Voting-Ergebnis der Zuschauerinnen und Zuschauer zeigt das WDRFernsehen in "Der beste Chor im Westen - die Entscheidung" imAnschluss an "WDR aktuell" um 21.55 Uhr.Über den WettbewerbBereits zum dritten Mal sind im Herbst 2018 Chöre aus ganzNordrhein-Westfalen angetreten, um den Titel "Der beste Chor imWesten" zu gewinnen. Und auch in diesem Jahr haben sich wiederüberdurchschnittlich viele junge Chöre beworben. Die Hallen warenschon zu den Vorentscheiden ausverkauft, die Tickets zu denLive-Shows innerhalb der ersten zehn Minuten vergriffen.Insgesamt haben sich in diesem Jahr rund 630 Sängerinnen und Sängeram Casting-Wettbewerb des WDR beteiligt. Auf den Gewinnerchor wartetein Preisgeld von 10.000 Euro. Außerdem ist ein Auftritt mit dem WDRRundfunkchor zu gewinnen.Die Finalteilnehmer 2018- Die Chorgemeinschaft Voßwinkel-Höingen (Arnsberg)- Die Erben aus Köln- FLOW aus Aachen- musical kids aus Rheinhausen- BonnVoiceDie JuryGiovanni Zarrella (Sänger und Moderator), Natalie Horler (Frontfrauvon Cascada), Jane Comerford (Dozentin für Gesang, Leadsängerin beiTexas Lightning), Rolf Schmitz-Malburg (Bass im WDR Rundfunkchor)"Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des WestdeutschenRundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment.Redaktion: Anne Leudts (Leitung), Teresa JochimsenAlle Infos unter: derbestechor.wdr.de undfacebook.com/derbesteChorimWestenFotos finden Sie unter ard-foto.deAkkreditierungsanfragen für das Finale von "Der beste Chor im Westen"an:Agentur FoolproofedE-Mail: pr@foolproofed.deTelefon: 0221 9333 08 0Pressekontakt:WDR Presse und InformationSvenja SiegertTelefon 0221 220 7121svenja.siegert@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell