Köln (ots) -Der Einsendeschluss ist vorbei, die Jury hat getagt. 20 Chöre ausNordrhein-Westfalen treten auch in diesem Jahr wieder zumWDR-Casting-Wettbewerb "Der beste Chor im Westen" an.Auch in diesem Jahr hat sich die Jury die Entscheidung nicht leichtgemacht. "Wir haben einfach eine tolle Chorszene in NRW", sagt RolfSchmitz-Malburg, Mitglied der Jury und Bass im WDR Rundfunkchor, nachder Entscheidung am Dienstagnachmittag. "Die Live-Atmosphäre, dieNervosität, das Lampenfieber - wenn es nach mir geht, können wir amliebsten morgen mit der Sendung loslegen."Jeweils zehn Chöre treten bei den Casting-Wettbewerben am 17.November in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord und am24. November in der Alfred-Fischer-Halle in Hamm vor Publikum undJury auf. Wer sich bei den Vorentscheiden am besten präsentiert, hatdie Chance aufs Halbfinale (7. Dezember 2018) und vielleicht sogaraufs Finale (14. Dezember 2018) - der WDR sendet live aus dem Studioin Köln-Bocklemünd. Moderator der Show ist Marco Schreyl, aus demGreenroom berichtet Marwa Eldessouky.In der Jury sitzen auch in diesem Jahr: Sänger und Moderator GiovanniZarrella, Natalie Horler, Frontfrau des Trios Cascada, JaneComerford, Leadsängerin der Country-Band Texas Lightning, und RolfSchmitz-Malburg vom Rundfunkchor des WDR.Als Preis wartet auf den Gewinnerchor ein Auftritt mit dem WDRRundfunkchor in ihrer Heimatstadt. Zusätzlich gibt es ein Preisgeldvon 10.000 Euro.Mit dabei sind in diesem Jahr:- Abgestimmt (Brilon)- BonnVoice (Bonn)- Chorgemeinschaft Voßwinkel-Höingen- ChoRleriker (Unna)- Die Erben (Köln)- DIN A5 (Bielefeld)- ESG-Chor Bonn- FLOW (Aachen)- Friday on my mind (Münster)- Gospelgruppe VAYROCANA (Krefeld)- HERRENmitDAMEN (Köln)- Kammerchor des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula (Geilenkirchen)- musical kids Rheinhausen- Schoenefeldt Chor (Kreis Warendorf)- silk-O-phonics (Meerbusch)- Soulville Jazz Singers (Düsseldorf)- Trallafitti Showchor (Dortmund)- Unity-Chor der ESG Münster- vocal ensemble credo (Bottrop)- VoiceOver (Dormagen)Die Ausstrahlungen der beiden Vorentscheide im WDR Fernsehen:23.11.2018, 20.15 Uhr und 30.11.2018, 20.15 Uhr"Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des WestdeutschenRundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment. Redaktion:Teresa Jochimsen und Anne LeudtsAlle Infos unter: derbestechor.wdr.de und facebook.com/ChorimWestenFotos finden Sie unter ard-foto.de