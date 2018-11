Unterföhring (ots) - Wer wird "The Voice of Germany" 2018? Imgroßen Live-Finale am Sonntag, 16. Dezember, küren die Zuschauer diebeste Stimme Deutschlands zu "The Voice of Germany". Schnappt sich"der Neue" Michael Patrick Kelly den Titel? Wird Mark Forster inseiner zweiten #TVOG-Staffel endlich mit einem seiner Talentegewinnen? Ist Yvonne Catterfelds Team stark genug, damit zum erstenMal ein weiblicher Coach in der Show siegt? Oder holen sich dieFantas zum dritten Mal den Sieg?Der Kartenvorverkauf für das Live-Halbfinale am Sonntag, 9.Dezember startet am Dienstag, 11. November, Karten für dasLive-Finale am Sonntag, 16. Dezember gibt's im Vorverkauf abDienstag, 18. November auf https://tvtickets.de/, jeweils ab 12:00Uhr."The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags inSAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.Alle Infos zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de .Alle Highlight-Videos zu "The Voice of Germany" stehen Ihnenkostenfrei auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe,zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich bei glomex als Publisheranmelden: https://exchange.glomex.com/register.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell