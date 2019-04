Wer wird Nachfolger der Rhein-Neckar Löwen und sichert sich den DHB Pokal 2019? Das komplette REWE Final Four in Hamburg am Wochenende live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Nur Sky überträgt am Wochenende alle drei Partien des REWE FinalFour live- Das erste Halbfinale TSV Hannover-Burgdorf gegen SC Magdeburg ab15.30 Uhr live auf Sky Sport 1 HD- Das zweite Halbfinale THW Kiel gegen Füchse Berlin freiempfangbar live und exklusiv ab 18.00 Uhr auf Sky Sport News HD- Das Finale am Sonntag ab 14.45 Uhr live auf Sky Sport 1 HDUnterföhring, 3. April 2019 - Ab dem kommenden Wochenende geht esim deutschen Handball um Titel und der Nachfolger der Rhein-NeckarLöwen wird gesucht, die sich 2018 erstmalig den DHB-Pokalsiegsicherten. Drei der vier Teilnehmer haben diesen Titel bereitsgewonnen: THW Kiel ist Rekordträger mit zehn Pokalsiegen, SCMagdeburg errang den Titel zweimal und die Füchse aus Berlin einmal.Nach dem ersten Finaleinzug im vergangenen Jahr hofftHannover-Burgdorf auf den ersten Pokalgewinn beim diesjährigen REWEFinal Four, das erneut in der Hamburger Barclaycard Arena ausgetragenwird.Sky überträgt am Samstag und Sonntag alle drei Partien desSaisonhöhepunkts aus der Hansestadt live. Das Halbfinale zwischen THWKiel und Füchse Berlin zeigt Sky live und exklusiv für jedermann freiempfangbar auf Sky Sport News HD.Ab 15.30 Uhr begrüßen Dennis Beyer und Sky Experte StefanKretzschmar die Zuschauer auf Sky Sport 1 HD, wenn das ersteHalbfinale ansteht. Markus Götz und Sky Experte Martin Schwalbkommentieren die Partie TSV Hannover-Burgdorf gegen SC Magdeburg.Ab 18.00 Uhr geht es auf Sky Sport News HD mit dem zweitenHalbfinale weiter. Die Partie THW Kiel gegen Füchse Berlin ist liveund exklusiv für jedermann frei empfangbar auf dem 24-StundenNachrichtensender zu sehen. Karsten Petrzika und Stefan Kretzschmarkommentieren.Die Live-Berichterstattung vom Finale am Sonntag beginnt ebenfallsum 14.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Markus Götz und Stefan Kretzschmarkommentieren dann die Entscheidung des DHB-Pokals 2019.Das REWE Final Four in Hamburg am Wochenende live bei Sky und SkyGo sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichenSky Sportsbars:Samstag:15.30 Uhr: Halbfinale TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg liveauf Sky Sport 1 HD18.00 Uhr: Halbfinale THW Kiel - Füchse Berlin *exklusiv* auf SkySport News HDSonntag:14.45 Uhr: das Finale live auf Sky Sport 1 HDÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Nebendem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer dasProgramm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell