"Wer wird Millionär?": Am Dienstag gibt es einen neuen Millionär bei Günther Jauch

Köln (ots) - Ein Dachdecker, eine Rentnerin oder eine Schauspielerin? "Wer wird Millionär?" Acht Kandidaten und eins steht jetzt schon fest: Am Dienstag wird es bei RTL einen neuen Millionär geben! Günther Jauch wird am 24. März 2020, 21:15 Uhr, in einer XXL-Folge zum 88. Mal die Millionenfrage stellen, ein Kandidat oder eine Kandidatin wird sie knacken und ist schon bald um 1 Million Euro reicher! "Wer wird Millionär?"Einer dieser acht Kandidaten wird am Dienstag neuer Millionär bei Günther Jauch:Ronald Arnhold (44, Veranstaltungsmanager & Gastronom aus Erlangen) ist Überhangskandidat und steht vor Frage 9.Besirat Killian (47, Promovendin Erziehungswissenschaften aus Köln).Ronald Tenholte (35, Besitzer einer Saft- und Smoothiebar aus Köln).Johanna Dost (32, Schauspielerin und Synchronsprecherin aus Berlin).Daniel Gottwald (36, Vertriebsleiter in der Möbelbranche aus Leipzig).Dominik Lutzke (41, Dachdecker aus Bad Sassendorf).René Frauenkron (55, Unternehmer für Pflanzen- und Frittierfette aus Dortmund).Carla Kruckenberg (73, Rentnerin aus Essen).#WWMNewsticker zur Coronakrise: Im fortlaufend aktualisierten Newsticker der Mediengruppe RTL Deutschland erfahren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus auf Produktionen und Programme unserer Sender und Marken hat.