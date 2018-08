Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) - "Alles auf der Erde lässt sich finden, wennman nur zu suchen sich nicht verdrießen lässt." (Philemon,griechischer Dichter, ca. 300 v. Chr.) Deutschlands schönste Showlädt ab 1. September 2018 junge Modelanwärterinnen zum Casting fürdie 14. Staffel von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" ein. Inneun Metropolen haben junge Frauen die Chance, ihre Modelqualitätenunter Beweis zu stellen. Heidi Klum: "Die Anforderungen für Modelshaben sich etwas verändert. Vielfältigkeit kommt an. Ich freue michauf zahlreiche, individuelle Persönlichkeiten bei GNTM2019."Die Tourdaten:Samstag, den 01. September 2018 Hannover (Niedersachen)Sonntag, den 02. September 2018 Frankfurt am Main (Hessen)Freitag, den 07. September 2018 Essen (NRW)Samstag, den 08. September 2018 Köln (NRW)Freitag, den 14. September 2018 HamburgSamstag, den 15. September 2018 BerlinSamstag, den 22. September 2018 München (Bayern)Sonntag, den 23. September 2018 München (Bayern)Samstag, den 29. September 2018 Stuttgart (Baden-Württemberg)Sonntag, den 30. September 2018 Nürnberg (Bayern)Teilnahmebedingungen:Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Ein aussagekräftigesBewerbungsvideo muss vorab aufhttp://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/bewerbunghochgeladen werden. Nicht volljährige Nachwuchsmodels benötigen zudemeine unterschriebene Einverständniserklärung derErziehungsberechtigten (Download unterhttp://download.prosieben.de/gntm/bewerbung/GNTM_Bewerbung.pdf). AlleDetail-Informationen rund um die GNTM-Casting-Tour gibt es onlineunter www.ProSieben.de/topmodel .Hashtag: #IchbinGNTM2019Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentJulia BauerTel. +49 [89] 9507-1184Julia.Bauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell