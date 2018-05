Wer wird Deutschlands Digital Newcomer 2018? Das Voting ist eröffnet!

Bad Homburg (ots) - Erstmals zeichnet die Initiative DigitalLeader Award gemeinsam mit dem Netzwerk Global Digital Women indiesem Jahr Deutschlands Digital Newcomer aus- Der Preis macht digitale Talente sichtbar - vom kreativenGründer, leidenschaftlich kommunizierenden Innovationstreiberbis zum talentierten Digitalisierungsexperten- Bis zum 25. Mai 2018 kann auf der Website des Digital LeaderAwards abgestimmt werden, wer den Award erhalten sollWer wird Deutschlands Digital Newcomer 2018? Digitale Talenteverschiedenster Branchen und Positionen haben online ihre Bewerbungenum den Digital Newcomer Award eingereicht, der in diesem Jahrerstmalig von der Initiative Digital Leader Award gemeinsam mit demNetzwerk Global Digital Women vergeben wird.Wer am 28. Juni 2018 bei der Digital-Leader-Award-Gala in denBOLLE Festsälen in Berlin die Auszeichnung entgegennehmen kann, wirdmithilfe eines Online-Votings ermittelt. Auf der Website des DigitalLeader Awards werden alle Bewerber vorgestellt, dort kann bis zum 25.Mai abgestimmt werden, welches Talent am meisten mit seinen Ideenüberzeugt.Jan Willem Dees, CEO von Dimension Data Germany, die gemeinsam mitder IDG Business Media die Digital-Leader-Award-Initiative ins Lebengerufen haben, erklärt: "Die digitale Transformation wird in denkommenden Jahren vielfältige Herausforderungen für Unternehmenbereithalten. Doch wenn ich mir die Bewerber um den Digital NewcomerAward anschaue, bleibe ich optimistisch. Wieder einmal zeigt sich,dass Deutschland über zahlreiche Talente verfügt: Menschen, die diedigitale Transformation tagtäglich mit kreativen Ideen in die Tatumsetzen und so die Zukunft bereits heute entscheidend prägen."Tijen Onaran, Gründerin von Global Digital Women undMitbegründerin des Digital Newcomer Awards: "Es hat mich sehrgefreut, zu sehen, welch spannende Persönlichkeiten sich um den Preisbeworben haben. Wer das Rennen macht, kann ich beim besten Willennicht voraussagen. Gemein ist allen Bewerbern, dass sie als Vordenkerandere Menschen inspirieren und auf dem Weg ins Digitalzeitaltermitnehmen. Auch wenn es nur einen "Digital Newcomer 2018" geben kann:Ich bin sicher, alle Talente werden in den kommenden Jahren diedigitale Zukunft Deutschlands gestalten."Zum Ablauf der Abstimmung:Bis zum 25. Mai 2018 sind auf der Website des Digital LeaderAwards Kurzprofile jedes Bewerbers veröffentlicht. MittelsOnline-Voting kann jeder mitentscheiden, wer mit dem Awardausgezeichnet werden soll. Der Gewinnerin/der Gewinner wird am 28.Juni bei der Digital-Leader-Award-Gala in den BOLLE Festsälen inBerlin verkündet.Pressekontakt:Thomas GambichlerDimension Data GermanyManager Marketing & PRTel: +49 (6172) 6808-214Fax: +49 (6172) 6808-150E-Mail: thomas.gambichler@dimensiondata.comOriginal-Content von: Dimension Data Germany AG & Co., übermittelt durch news aktuell