Wer wenig hört, wünscht viel Beratung! / Patientenbefragung der IKK BB bewertet die Versorgung mit Hörsystemen (FOTO)

Potsdam / Berlin / Mainz (ots) -Im Herbst 2016 schrieb die regionale InnungskrankenkasseBrandenburg und Berlin (IKK BB) in Zusammenarbeit mit derBundesinnung der Hörakustiker (biha) 389 Versicherte an und befragtesie zur Qualität ihrer aktuellen Versorgung mit Hörsystemen. 199antworteten und gaben der IKK BB und den Hörakustikern in Berlin undBrandenburg wichtige Hinweise zu Qualität, Beratung und zuAuswahlkriterien für die Anschaffung ihres Hörsystems.Hörsysteme nur nach intensiver FachberatungWer schwerhörig wird, dem droht der Verlust sozialer Teilhabe. Einsensibles Thema also, für das es heute gute Hilfsmittel gibt, diemodernen Hörsysteme. Deren Funktionen, ihr Design und mitunter auchanfallende Zusatzkosten wollen jedoch wohl bedacht sein. Betroffenesuchen sich daher einen versierten Hörakustiker, der ihnenhauptsächlich aus dem Familien- und Bekanntenkreis (34,2 %) oder -auf direkte Nachfrage - durch den Arzt (33,7 %) empfohlen wird.Die professionelle Dienstleistung des Hörakustikers beeinflusst inüber der Hälfte der Fälle (52,8 %) die Entscheidung für oder gegenein bestimmtes Hörsystem, dicht gefolgt von "guter Beratung" (48,7%), die ebenfalls auf die wichtige Rolle des Hörakustikers verweist.Der Arzt spielt hier mit nur 16,1 % eine untergeordnete Rolle.Befragt nach der Güte der Beratung durch den Fachmann und zurQualität der letztlich gewählten Versorgung, zeigen sich die Kundensehr zufrieden:Nach einer geduldigen, intensiven und individuellen Beratung, beider in der Regel mehrere Produkte in aller Ruhe (zwischen 4 Tagen undmehreren Wochen) getestet werden konnten, erreichen die Hörakustikereinen Zufriedenheitswert mit der Beratung von 8,4 (Skala 1-10).Umgerechnet in Schulnoten wäre dies eine 1- bis 2 (Skala 1-6). Auchdie letztendlich ausgewählten Hörsysteme erfüllten mit 7,8 von 10 diehohen Erwartungen.Regelversorgung oder private Aufzahlung?Die Befragung unterscheidet nach aufzahlungsfreierRegelversorgung, einer Aufzahlung bis 250 Euro pro Ohr und einerprivaten Eigenbeteiligung von 500 Euro und mehr pro Ohr. DerHörsystemträger investiert hier individuell: 34,2 % der Befragtenwählten ein zuzahlungsfreies Modell, 20,6 % beteiligten sich bis 250Euro pro Ohr privat. Da ein Hörsystem den Versicherten in der Regelfür die nächsten sechs Jahre begleitet, leisteten sich 42,2 % mehrals 250 Euro pro Ohr für ihr Wunschsystem aufzuzahlen. Mehr als dieHälfte davon waren sogar bereit, privat mehr als 500 Euro pro Ohr füreine außerordentliche und innovative Hörgeräteversorgung aufzuwenden.Bei Entscheidungen zur Hörsystemversorgung spielen nicht nurfunktionale, gesundheitliche oder preisliche Aspekte eine Rolle: DieAnschaffung eines (ersten) Hörsystems bedeutet auch, einen Hörverlustzunächst anzuerkennen. Ein kleines, im Ohr fast unsichtbares Modell,das zudem über Extras wie eine Freisprech- oder Erinnerungsfunktionverfügen kann, nimmt die ersten Berührungsängste. Die Qualität derHörsysteme und die Arbeit des Hörakustikers konnten dann vollendsüberzeugen. Auch ein generelles Markenbewusstsein in diesem sensiblenBereich entscheidet manchmal mit. Kunden fragen oft gleich nachaufwendigeren Systemen und interessieren sich - trotz vorherigerInformation - weniger für aufzahlungsfreie Modelle. Sie zahlenfreiwillig zu, sind dann aber in der Regel auch mit einem Wert von8,3 von 10 Punkten - was der Schulnote 2 entspricht - bei einerAufzahlung von mehr als 500 Euro pro Ohr besonders zufrieden mitihrer Wahl.Enrico Kreutz, IKK BB-Vorstand, zu den Erkenntnissen der IKK BBnach der Versichertenbefragung: "Weiter gut hören zu können, istimmens wichtig für die soziale Teilhabe. Hierfür gibt es Gott seiDank heute technisch hochentwickelte Hörsysteme, auch im Rahmen derstetig verbesserten Regelversorgung. Wir empfehlen unserenVersicherten, bei Hörsystemen vor allem auf die unverzichtbarenFunktionen im eigenen Alltag zu achten. Das ist der Weg zu einerguten Versorgung auch ohne hohe finanzielle Eigenbeteiligung. Wichtigist auch, die angebotenen Systeme vor der Entscheidung ausgiebig inder Praxis zu testen."Auch Marianne Frickel, Präsidentin der biha, begrüßt dasUmfrageergebnis: "Wir freuen uns sehr über die positivenBefragungsergebnisse. Aus unserer Sicht haben die Versicherten derIKK BB durch ihre Antworten die hochqualitative individuelleVersorgung mit Hörsystemen bestätigt. Ergebnisse zwischen sehr gutund gut bei einem mit großer Sensibilität zu handhabendenMedizinprodukt, das nun nicht unbedingt zu den beliebtestenHilfsmitteln gehört, verweist auf die ausgezeichnete Arbeit derHörakustiker bei der Beratung und der Versorgung."Die IKK BB ist die regionale Innungskrankenkasse für Brandenburgund Berlin und betreut aktuell 237.816 Versicherte (Stand: KM 101.02.2017) und über 42.000 Arbeitgeber. Mit ihren handwerklichenWurzeln arbeitet die IKK BB regelmäßig mit Organisationen desGesundheitshandwerks wie z.B. der Bundesinnung der Hörakustiker(biha) zusammen. Den Vorteil kurzer Wege und straffer Strukturennutzt die IKK BB unter anderem regelmäßig für versorgungsbezogeneVersichertenbefragungen zu ausgewählten Themen. Mit 6.000 Hörakustiker-Betrieben und ca. 14.500 Hörakustikernversorgt das Hörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen inDeutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen.Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessender Hörakustiker in Deutschland.