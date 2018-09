München (ots) -Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Nächste Folge am Dienstag, 25. September, um 22:15 Uhr bei RTLIINach der gestrigen "Tortenschlacht" sucht Natascha (28) dasGespräch mit ihrem Ex Tobias (25). Beim Spiel "Hoppe Hoppe Reiter"kommt es zum Zickenkrieg und die nächste Paarungszeremonie steht an.Wer entscheidet sich für wen?Comeback für Natobi?Nachwehen des gestrigen Spiels: Nach dem Torteneklat zwischenNatascha (28) und Tobias, sucht die ehemalige "Germanys NextTopmodel"-Kandidatin das Gespräch mit dem 25-Jährigen. Sie möchte dieSituation klären und nachhören, was sich der Maler und Lackierergestern eigentlich gedacht hat. Später spielt Tracy (22) denLiebesengel und spricht mit Natascha über deren Beziehung zu Tobias.Die angehende Anwältin ist sich sicher, dass das zwischen den beidenwieder wird. Wird sie Recht behalten? Gibt es doch noch eine Chancefür Natobi?Hoppe Hoppe ReiterDie Pferderennbahn ist eröffnet: Beim heutigen Spiel "Hoppe HoppeReiter" müssen die Mädels gegeneinander antreten. Auf Hüpfbällen inForm von Pferden hoppeln die Islanderinnen so schnell wie möglichüber den Parcours. Als Natascha (28) sich bei einem Sturz die Knieaufschlägt, tut Lisa (21) dies als lächerlich ab. Doch als die blondeKosmetikerin selbst Champagner ins Auge bekommt, ist plötzlichSchluss mit lustig.Die Paarungszeremonie - Wer muss zittern?Die nächste Paarungszeremonie steht an. Aktuell sind Tobias (25)und Natascha (28), Victor (20) und Julia (23), Marcellino (25) undTracy (22), Yanik (31) und Janina (23), Sebastian (25) und Jessica(22) verpaart. Lisa (21) ist derzeit Single. Aber seit der letztenPaarungszeremonie ist einiges passiert: Tobias und Natascha habensich kürzlich getrennt, Yanik und Janina haben auch Schluss gemachtund Victor hat die Nacht mit Neuzugang Joana (22) in der Privat-Suiteverbracht. Und schließlich gibt es ja auch noch Babak (31), dergerade seine Chancen bei den Mädels austestet. Heute Abend dürfen dieMänner wählen. Wer wird sich für wen entschieden und welche Mädelsmüssen zittern?"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge amDienstag, den 25. September, um 22:15 Uhr bei RTL IIÜber "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell