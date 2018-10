"Wer weiß denn sowas?" und "Morden im Norden" mit Staffel-Bestwerten

München (ots) - Erfolgreicher Wochenstart im Vorabendprogramm desErsten: 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen gestern"Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume; der Marktanteil lag bei 16,2Prozent. Die Folge 336, in der die Teamchefs Bernhard Hoëcker undElton mit Marco Rima und Bernd Stelter an ihrer Seite gegeneinanderantraten, erzielte damit die höchste Reichweite der aktuellenStaffel.Auch die 79. Folge von "Morden im Norden" hat gestern mit 2,88Millionen Zuschauern einen neuen Reichweitenrekord für die laufendeStaffel aufgestellt. Der Marktanteil von 11,1 Prozent ist ebenfallsein neuer Spitzenwert. In "Schwere Zeiten" (Drehbuch: Tanja Bubbel,Regie: Dirk Pientka), der vorletzten Folge der aktuellen Staffel,ermittelten die Lübecker Kommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek)und Lars Englen (Ingo Naujoks) im Fall eines vermissten Buchhaltersund seiner tot aufgefundenen Kollegin, die verdächtigt werden,Firmenspionage betrieben zu haben.Pressekontakt:E-Mail: pressedienst@daserste.dewww.daserste.dewww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell