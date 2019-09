"Wer weiß denn sowas?" ist zurück "XXL"-Ausgabe am Samstag, 28. September 2019, um 20:15 Uhr und eine neue Staffel ab Montag, 30. September, um 18:00 Uhr

München (ots) - Vor dem Start der neuen Staffel von "Wer weiß dennsowas?" im Vorabendprogramm des Ersten lädt Moderator Kai Pflaume dieZuschauer zu einer extralangen XXL-Primetime-Ausgabe seinerErfolgsshow ein. Natürlich werden auch die beiden Teamchefs BernhardHoëcker und Elton bei "Wer weiß denn sowas XXL" ihr Bestes geben, ummöglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Studiopublikum zuerspielen.Dass es nicht nur unterhaltsam, sondern auch ausgesprochen witzigbeim Raten zugeht, garantieren diesmal Christoph Maria Herbst undAtze Schröder. Im zweiten Duell des Abends kommt es zumAufeinandertreffen der beiden Schauspieler Hannah Herzsprung undFlorian David Fitz. Besonders gespannt sein darf man auf das Duellzweier starker Frauen: "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers fordertdie Autorin und Publizistin Alice Schwarzer heraus.Auch in der neuen XXL-Ausgabe des unglaublichen Wissensquiz'können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer darauf verlassen, dassverblüffende Lösungen auf knifflige Fragen mit spektakulärenLive-Experimenten im Studio erklärt werden. Und natürlich dürfen auchtierische Überraschungsgäste, über die es Interessantes zu erfahrengibt, nicht fehlen."Wer weiß denn sowas?" - Die neue Staffel im Vorabendprogramm desErstenAm Montag, 30. September 2019, startet die neue Staffel "Wer weißdenn sowas?" im Ersten mit so vielen Rateduellen wie nie zuvor! DieZuschauer können sich auf 150 brandneue Folgen mit dem lustigstenQuiz-Trio des Vorabends freuen.Montags bis freitags um 18:00 Uhr bringt Moderator Kai Pflaumeseine prominenten Gäste und die "Rätselmeister" Bernhard Hoëcker undElton gehörig zum Grübeln, wenn sie versuchen, möglichst vielerichtige Antworten auf außergewöhnliche Fragen zu geben.Bereits in der ersten Woche gibt es zahlreiche brisanteRate-Wettkämpfe. In der ersten Sendung der Staffel treffen die beidenSchauspiel-Stars Nora Tschirner und Dietmar Bär aufeinander, esfolgen das Duell der beiden "Let's Dance"- Stars Isabel Edvardssonund Pascal Hens, der Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy, die gegendie Schauspielerin Maria Furtwängler antritt, und dasSchlauberger-Giganten-Duell zwischen den beiden allwissenden "Jägern"aus der Quizshow "Gefragt - Gejagt", Sebastian Jacoby und Klaus OttoNagorsnik.Die "Wer-weiß-denn-sowas-Woche?" im Überblick.Mo., 30.9.2019 - Nora Tschirner vs Dietmar BärDi., 1.10.2019 - Isabel Edvardsson vs Pascal HensMi., 2.10.2019 - Ildikó von Kürthy vs Maria FurtwänglerDo., 3.10.2019 - FeiertagsprogrammFr., 4.10.2019 - Sebastian Jacoby vs Klaus Otto Nagorsnik"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/590023876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deIris Bents, Presse und Information NDR, Tel: 040/4156 2304, E-Mail:i.bents@ndr.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH, Tel: 0221/952 9080,E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell